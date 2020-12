Morning Meeting Forex : Prolongation sur le Brexit et aux Etats Unis, GBP/USD : Rebond sur l’oblique

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Les négociations sur le Brexit et aux Etats Unis se prolongent

La devise du jour : GBP/USD : Rebond sur l’oblique haussière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,5 77,1 Franchissement résistance en cours AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Résistance franchie à 0,75 EUR/AUD Neutre 1,642 1,607 Test support EUR/CHF Baissier 1,0877 1,066 Retour vers ancien support 1,0785 EUR/GBP Neutre 0,915 0,8975 Test résistance EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 GBP/JPY Neutre 140,3 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Correction NZD/USD Haussier 0,7075/7100 MM13 Test résistance USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,68 Consolidation entre les deux bornes

La livre se tient ce matin car la partie n’est pas finie. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu de poursuivre les négociations sur les accords commerciaux au-delà de la date limite d’hier. Un appel entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a donné un nouvel élan à la volonté de parvenir à un accord, les deux parties déclarant qu'elles feront "un effort supplémentaire". Du coup nouvel espoir pour la devise britannique et l’optimisme revient… la saga continue

Prolongation aussi aux Etats Unis d’une semaine cette fois ci. Aux États-Unis, les législateurs devraient adopter une loi de dépenses d'une semaine pour financer le gouvernement, mais la Chambre a indiqué que tout autre projet nécessiterait un accord sur un plan de relance budgétaire plus large. Malheureusement, très peu de progrès ont été réalisés et les républicains du Sénat disent ne pas avoir de soutien majoritaire pour le projet de loi actuel. Si un accord ne peut être trouvé d'ici une semaine ou deux, nous pourrions assister à de fortes pertes de fin d'année sur les devises et les actions.

L'inquiétude est que le 31 décembre soit un jour horrible pour beaucoup d'Américains. Sans un nouveau plan de relance ou des prolongations, des millions d'Américains perdront leur chèque de chômage hebdomadaire supplémentaire de 300 à 600 dollars.

L’euro poursuit sa hausse malgré la fermeture des magasins non essentiels en Allemagne.Les employeurs seront invités à fermer les lieux de travail et les écoliers seront encouragés à rester à la maison. Le pays a lutté contre la deuxième vague du virus et est à la traîne par rapport à nombre de ses voisins pour ce qui est de maintenir les taux d'infection sous contrôle.

L'USD/CAD a atteint jeudi son plus bas niveau depuis 2 ans et demi avant de toucher un creux à court terme vendredi. La paire est fortement survendue et devrait connaître une reprise plus forte. Le dollar néo-zélandais a également baissé malgré une activité plus forte dans le secteur des services. Le dollar australien, en revanche, a maintenu ses gains.

La livre contre dollar repart à la hausse ce matin saluant la poursuite des négociations. L’oblique haussière vendredi a parfaitement joué son rôle de support et a stoppé la correction installée ces derniers jours. Toutefois pour confirmer la poursuite de sa hausse la livre devra franchir la forte zone de résistance autour de 1. Dans l’attente on restera neutre.

Une rupture de l’oblique serait un signal baissier avec premier objectif 1,2850.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

