EUR/USD : L’euro en hausse à l’aube d’une semaine chargée

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/USD :

L’ EUR/USD commence la semaine à la suite de la poursuite des négociations commerciales post-Brexit

Les cambistes attendent la Fed et de nombreuses publications économiques clés

L’ EUR USD sort par le haut de son « drapeau »

L’EUR/USD commence la semaine à la suite de la poursuite des négociations commerciales post-Brexit

Le cours de l’EUR/USD commence la semaine sur une note positive. L’euro est en hausse de 0,16% face au dollar ce matin à la suite de la décision d’Urusal von der Leyen et de Boris Johnson de poursuivre les négociations commerciales cette semaine. Les opérateurs de marché voient de bon œil cette poursuite des négociations alors que les perspectives d’un « no deal » dominait la semaine dernière ce qui avait provoqué une chute de la livre sterling.

Cette semaine sera cruciale pour l’EUR/USD, car en plus des négociations commerciales, les opérateurs de marché vont surveiller les négociations aux Etats-Unis sur des nouvelles mesures de relance. Les législateurs doivent rapidement trouver un accord alors que de nombreuses aides aux Américains doivent prendre fin à la fin du mois.

Un groupe bipartite de législateurs américains est prêt à diviser en deux parties la proposition de plan de relance de 908 milliards de dollars. La première partie porterait sur 748 milliards de dollars d'aides pour les petites entreprises, les allocations chômage et la distribution de vaccins, tandis que la seconde porterait sur 160 milliards de dollars pour aider les États et les collectivités locales.

Néanmoins, les sénateurs républicains semblent s’opposer à tout plan de relance supérieur à 500 milliards de dollars pour limiter l’endettement qui a déjà explosé avec les nombreux plans de soutien depuis le début de la pandémie.

Les cambistes attendent la Fed et de nombreuses publications économiques clés

Les investisseurs vont également prendre connaissance d’une multitude de rapports clés tout au long de la semaine, ainsi que la décision sur la politique monétaire de la Fed. La Fed va très probablement donner des indications sur son programme d'achat d'actifs, mais refuser pour l'instant d'y apporter des modifications.

Il n’y a pas de raison pour le moment qu’elle intensifie son soutien malgré la recrudescence des cas au COVID-19, car contrairement au printemps, le choc pandémique sur l’économie est beaucoup, beaucoup plus faible, la vitesse à laquelle l'économie peut se redresser de l'autre côté est connue, les premiers vaccins disponibles vont permettre une reprise encore plus rapide, et enfin, les marchés financiers ne montrent aucun signe de détresse et sont au contraire très bien accommodés par la Fed.

Du côté des publications économiques, les investisseurs vont en outre, prendre connaissance des derniers niveaux de productionindustrielleen zone euro, en Chine et aux Etats-Unis, les indices manufacturiers de la Fed de New York et de la Fed de Philadelphie et les PMI flash d’IHS/Markit.

L’EUR/USD sort par le haut de son « drapeau »

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de court terme l’EUR/USD sont redevenues dans le sens de la tendance haussière de fond après que le taux de change soit sorti par le haut de son « drapeau » jeudi dernier.

La première résistance à surveiller sera le récent plus haut à environ 1,2177$. Un franchissement de cette résistance renforcerait les perspectives haussières et ouvrirait la voie à un retour de l’EUR/USD à son sommet de 2018 vers 1,25$.

Les perspectives deviendraient baissières en cas de sortie par le bas du canal ascendant ou de repli sous le récent plus bas à 1,2050$. Une baisse sous ce support formerait une figure de retournement baissière en « double top ».

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE