Morning Meeting Forex : Force de l’euro et des devises « matières premières », AUD/JPY : franchissement de résistance

Contexte Genéral : Euro fort après la BCE, les devises « matières premières » s’envolent

La devise du jour : AUD/JPY , le dollar australien se rapproche du premier objectif

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,5 77,1 Franchissement résistance en cours AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Résistance franchie à 0,75 EUR/AUD Neutre 1,642 1,607 Test support EUR/CHF Baissier 1,0877 1,066 Retour vers ancien support 1,0785 EUR/GBP Neutre 0,915 0,8975 Test résistance EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 EUR/USD Haussier 1,255 1,201 GBP/JPY Neutre 140,3 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Correction NZD/USD Haussier 0,7075/7100 MM13 Test résistance USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,68 Consolidation entre les deux bornes

L'avertissement du Premier ministre Boris Johnson concernant un possible Brexit sans accord, combiné à la nouvelle que Londres pourrait passer au niveau le plus élevé des restrictions pour lutter contre le coronavirus pourrait affaiblit la livre sterling. Les discussions vont se poursuivre jusqu’à ce week-end, tant qu’il y a de la vie, y a de l’espoir.

Les dirigeants de l'Union européenne ont résolu une impasse avec les États membres, Hongrie et Pologne, qui avaient menacé de retarder un budget historique de 2,2 trillions de dollars et un plan de relance. Cette résolution intervient alors que la dernière vague de coronavirus fait rage, des pays comme la France continuant à ajuster les restrictions économiques et l'Allemagne signalant la plus forte augmentation du nombre de cas et de décès depuis le début de la pandémie. Voici pourquoi le plan de relance est si important. L'euro a prolongé les gains de jeudi après que la Banque centrale européenne ait déclaré que les 500 milliards d'euros approuvés pour l'achat d'obligations "ne doivent pas être utilisés dans leur totalité". (Voir l’article sur l’euro dollar)

Les trois monnaies liées aux matières premières connaissent une accélération à la hausse. La Nouvelle-Zélande a fait état d'un fort indice PMI manufacturier jeudi soir. L'indice a augmenté de 51,7 à 55,3, le plus fort niveau depuis juillet. Aucune donnée n'a été publiée par le Canada, mais l'absence de faiblesse des actions, la hausse du pétrole et la baisse du dollar américain ont fait augmenter le CAD et le AUD.

La devise du jour : AUD/JPY, le dollar australien se rapproche du premier objectif

Le dollar australien contre yen japonais a dépassé ce matin la résistance à 78,46 confirmant sa tendance haussière. La moyenne mobile ascendante à 13 périodes a servi de support ces derniers jours. Le premier objectif de cette poussée haussière est à 79,35. Les prix pourraient alors respirer car le RSI se situe en zone de surachat maintenant sans remettre en cause la tendance de fond.

La prochaine résistance se situe sur les plus hauts de 2019 à 80,72, avant se trouve le seuil psychologique des 80. Un retour sous les 78,46 donnerait le signal d’une entrée en correction. Seul un retour sous 77,10 invaliderait le scénario positif.

Evolution du dollar australien contre yen japonais :

