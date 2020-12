Morning Meeting Forex : l’Europe au centre des débats, l’AUD/USD teste une résistance

Points clés de l’article :

Contexte Général : calendrier chargé en Europe

La devise du jour : AUD/USD Dynamique haussière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,5 77,1 Rebond sur support et MM13 AUD/USD Haussier 0,75 0,7414 Test résistance EUR/AUD Neutre 1,642 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Baissier 1,0877 1,066 Rupture support 1,0785 et MM200 EUR/GBP Neutre 0,915 0,8975 Concolidation horizontale EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 EUR/USD Haussier 1,255 1,201 GBP/JPY Neutre 140,3 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Correction NZD/USD Haussier 0,7075/7100 MM13 Rejet résistance USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,68 Consolidation entre les deux bornes

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Contexte Général : calendrier chargé en Europe

Les dirigeants européens doivent se réunir à Bruxelles pour discuter de la poursuite de la coordination entre membres pour lutter contre la pandémie, ainsi que de questions telles que le changement climatique et la sécurité. Ce sommet intervient après que la Pologne et la Hongrie se soient mises d'accord sur un compromis budgétaire avec l'Allemagne, et alors que les négociations sur le Brexit doivent se poursuivre jusqu'à dimanche.

L'attention se porte sur la Banque centrale européenne à Francfort cet après-midi, les décideurs de la BCE ayant indiqué qu'ils allaient prolonger leurs programmes de relance monétaire sans précédent.Les investisseurs s’attendent à ce que la BCE augmente au minimum son programme d'achat d'urgence de 400 à 600 milliards et le prolonge jusqu'à la fin de 2021 et peut-être même de 2022. D'autres achats d'actifs sont également probables, mais la plupart des économistes n’anticipent pas de baisse des taux.

Sur le marché la livre s’est fragilisée hier alors que la rencontre Johnson Von der Leyen n’a pas fait avancer les négociations. Le GBP/USD se replie sous la résistance à 1,3500. Le billet vert s’est légèrement repris profitant de son statut d’actif refuge en parallèle à une séance négative sur les actions. Le dollar Australien a profité d’une amélioration de la confiance des consommateurs.

La devise du jour : AUD/USD Dynamique haussière

Depuis le franchissement de l’oblique descendante, la tendance est haussière. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Le dollar australien poursuit sa progression vers la résistance à 0,7500 qui a provoqué des prises de bénéfice hier de courte durée avec une paire de nouveau à la hausse aujourd’hui.

En cas de dépassement, la prochaine résistance se situe sur 0,7677. Le support se trouve sur 0,7414 ancienne résistance devenant support.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE