Morning Meeting Forex : Brexit de nouveau au programme, l’EUR/USD dans un triangle horaire

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Brexit, négociations à Washington et confinement plus strict

La devise du jour : EUR/USD : Surveiller la sortie du triangle horaire

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,5 77,1 Rebond sur support et MM13 AUD/USD Haussier 0,75 0,7414 Poursuite haussière EUR/AUD Neutre 1,642 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Neutre 1,0877 MM200 Rupture support 1,0785 EUR/GBP Haussier 0,915 0,8865 Résistance touchée mais rejetée EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 EUR/USD Haussier 1,255 1,201 GBP/JPY Neutre 140,3 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Correction NZD/USD Haussier 0,7075/7100 MM13 Test résistance USD/CHF Baissier 0,92 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,68 Consolidation entre les deux bornes

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Contexte Genéral : Brexit, négociations à Washington et confinement plus strict

Mardi, l'indice dollar s’est légèrement repris avec la reprise des discussions sur le plan de relance aux Etats Unis. L'EUR/USD a enregistré une journée sans relief, craignant que l'aggravation de la pandémie de Covid ne conduise à un durcissement des mesures de confinement en Europe. L'USD/JPY s'est renforcé suite au rallye du S&P 500 qui a atteint un nouveau record mardi, réduisant la demande de yen comme valeur refuge.

Des spéculations sur le fait que les législateurs américains vont se mettre d'accord sur un plan de relance ont soutenu le billet vert après que le leader de la majorité au Sénat, M. McConnel, qui a refusé d'approuver le plan bipartite de relance de 908 milliards de dollars, a déclaré qu'il rencontrerait le secrétaire au Trésor, M. Mnuchin, et le chef de cabinet de la Maison Blanche, M. Meadows, au sujet d'un plan d'aide qui éviterait l’arrêt d’indemnisation des chômeurs après Noël.

En Europe, la chancelière allemande Merkel a déclaré que le confinement partiel actuel en Allemagne est insuffisant et que des mesures plus strictes sont nécessaires pour ralentir la pandémie. La menace d'un durcissement des mesures a déclenché un rallye des bunds allemands qui a fait baisser les rendements obligataires, ce qui a affaibli les écarts de taux d'intérêt des autres devises avec l'euro. Le rendement des bunds allemands à 10 ans est tombé à son plus bas niveau de 4 semaines, mardi, soit -0,616. Mais l’euro est resté soutenu par les prévisions de croissance économique du ZEW allemand de décembre qui a augmenté de +16,0 à 55,0, plus que les attentes de +7,0 à 46,0.

Le GBP/USD a poursuivi sa baisse mais s'est maintenu au-dessus du plus bas niveau de deux semaines enregistré lundi. La livre sterling reste sous pression en raison de l'inquiétude concernant un Brexit. Les informations restent contradictoires et un rendez vous qui semble être celui de la dernière chance aura lieu aujourd’hui. B. Johnson et la présidente de la commission européenne se rencontrent aujourd’hui à Bruxelles. Va-t-on assister à l’épilogue de la saga Brexit ?

La devise du jour : EUR/USD : Surveiller la sortie du triangle horaire

L’euro a franchi une résistance importante à 1,2010 et rallier un point haut à 1,2177. Depuis la devise européenne consolide au sein d’un triangle dont la borne descendante se situe vers 1,2140 et la borne ascendante de soutien autour de 1,21. Un franchissement pourrait ouvrir la porte à des gains supplémentaires vers 1,2177 pour commencer puis l’objectif de la sortie du triangle à 1,2230.

A l’inverse une sortie par le bas enverrait la paire sur 1,2080 puis sur un objectif à 1,2010 correspondant à l’ancienne résistance qui deviendrait support.

Pour être valable la sortie doit se faire avant les 2/3 de la figure.

Evolution des cours de l’EUR/USD en données 1H :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE