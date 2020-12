Morning Meeting Forex : Le dollar se stabilise, focus sur l’EUR/GBP

Points clés de l’article :

La devise du jour : EUR/GBP : l’ euro reprend le chemin de la hausse

Contexte Genéral : Le dollar ne dévisse pas après les chiffres du chômage

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,5 77,1 Retour sur support AUD/USD Haussier 0,75 0,7414 Stabilise au-dessus du support EUR/AUD Neutre 1,642 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0782 Range EUR/GBP Haussier 0,915 0,8865 A franchi une oblique baissière EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 EUR/USD Haussier 1,255 1,201 GBP/JPY Neutre 140,3 137,2 Rejet résistance GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Doji sous résistance NZD/USD Haussier 0,7075 MM13 Consolide sous résistance USD/CHF Baissier 0,92 0,87 Accélération baissière USD/JPY Baissier 104,75 103,68 Consolidation entre les deux bornes

Contexte Genéral : Le dollar ne dévisse pas après les chiffres du chômage

L'une des données les plus importantes de la semaine dernière était la publication des emplois non agricoles du mois de novembre. La publication de données plus faibles aurait dû faire chuter le dollar, mais le billet vert a fini la journée en hausse par rapport à la plupart des principales devises. Les investisseurs restent optimistes, estimant que ces données vont accélérer les plans de distribution de vaccins et le travail du Congrès en vue d'un nouvel accord de relance avant la fin de l'année, ce qui relancera la demande interne plus rapisement. Cette semaine l’attention sera portée vers l’Europe et le Brexit.

L'EUR/USD a retracé après un nouveau record de 2 ans et demi suite à des anticipations que la BCE va étendre son programme d'achat d'obligations. Selon plusieurs responsables de la BCE, lors de sa réunion de jeudi prochain, la BCE va probablement prolonger le programme d'achat d'obligations pour lutter contre la pandémie d'une année entière jusqu'au milieu de l'année 2022.

Les traders qui avaient spéculé sur un accord commercial de Brexit ce week-end peuvent être déçus. Il y a cependant des signes d'espoir, car le Royaume-Uni et l'Union européenne s'efforcent de finaliser un accord avant ce soir. Un compromis sur la pierre d'achoppement de longue date de l'accès aux eaux de pêche britanniques commence à émerger, ont déclaré deux personnes connaissant les négociations des deux côtés, bien que le Premier ministre irlandais Micheal Martin ait averti que "les choses sont sur le fil du rasoir, et c'est grave".

Comme le dénouement du Brexit semble proche, un coup d’œil à la paire EUR/GBP s’impose. L’euro contre livre a franchi une oblique baissière mettant fin à une longue glissade des cours vers le fort support à 0,8865 qui a parfaitement joué son rôle.

Les cours ont réalisé un pull back sur l’oblique avec un beau doji à son contact. Cette réaction est tout à fait classique et va dans le sens d’un rebond qui peut se prolonger vers la résistance à 0,9150. Au-delà on visera le point haut de septembre. Invalidation sous 0,8865

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

