Morning Meeting Forex : L’euro poursuit son ascension, AUD/USD le dollar australien franchit sa résistance

La devise du jour : AUD/USD : L’aussie franchit sa résistance à 0,7414

Contexte Genéral : Force de l’ euro , la livre tremble

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,5 77,1 Accélération haussière AUD/USD Haussier 0,7414 0,7225 Franchit la résistance. Next : 0,7500 EUR/AUD Neutre 1,6437 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0782 Rejet résistance EUR/GBP Haussier 0,916 0,8865 A franchi l'oblique baissière EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 Accélération haussière EUR/USD Haussier 1,255 1,201 Accélération haussièrere GBP/JPY Haussier 140,3 137,2 Test résistance GBP/USD Haussier 1,35 1,3285 MM13 en soutien NZD/USD Haussier 0,7075 MM13 Doji+surachat USD/CHF Baissier 0,92 0,87 Rupture du support à 0,8985 USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Sous une oblique baissière

Contexte Genéral : Force de l’euro, la livre tremble

Mercredi, l'indice dollar a atteint son plus bas niveau en 2 ans et demi. Des données économiques américaines plus faibles que prévu ont pesé sur le dollar, ainsi qu'un rebond des actions, ce qui a affaibli la demande de liquidités pour le billet vert. L'EUR/USD a atteint mercredi un nouveau plus haut sur 2 ans et demi grâce à des données économiques de la zone euro meilleures que prévu. L'USD/JPY a enregistré des gains modérés suite aux commentaires de la BOJ dovish et à la vigueur des actions, ce qui a réduit la demande de valeurs refuges comme le yen.

La livre a souffert des dernières informations sur le Brexit alors que les opérateurs entrevoyaient un accord imminent. La France a averti qu'elle pourrait opposer son veto à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne si elle n'en aimait pas les termes, ce qui mettrait la pression sur l'équipe de négociation de l'UE pour qu'elle ne fasse pas d'autres concessions alors que les pourparlers atteignent leur point culminant.

La devise du jour : AUD/USD : L’aussie franchit sa résistance à 0,7414

Le PIB trimestriel Australien est ressorti en hausse de 3,3%, bien au-dessus du consensus de 2,5%. Avec la réouverture de l’état de Victoria, le chiffre du PIB au 4eme trimestre pourrait être encourageant confirmant la reprise de l’économie australienne favorisée par la croissance des économies asiatiques.

La tendance moyen terme est bien haussière depuis le point bas du mois de Mars. A court terme, les moyennes mobiles à 13 et 34 jours sont ascendantes. Le franchissement de la résistance à 0,7414 donne un nouvel élan à l’Aussie et l’objectif du mois se situe sur 0,75.

Ce scénario haussier serait mis à mal en cas de retour sous les 0,7414 avec une clôture sous la moyenne mobile à 13 jours qui a contenu toutes les baisses depuis Novembre. Dans ce cas une correction prendrait place. La tendance deviendrait baissière sur rupture du dernier creux à 0,7220.

Evolution du dollar australien contre américain en données quotidiennes :

