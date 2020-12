DXY : Le dollar confirme le début d’un renversement baissier majeur

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le DXY à un plus bas de 2 ans après l’explosion du bilan de la Fed

Le DXY reprend sa tendance baissière après avoir enfoncé une oblique haussière de long terme

Les grands spéculateurs continuent à parier sur la baisse du dollar

Le dollar a été la devise majeure de la dernière décennie, en particulier des années 2010-2015 en raison des grandes difficultés de l’économie européenne à se remettre de la crise financière mondiale puis de la crise de la dette européenne.

Le dollar commence cette nouvelle décennie dans une tout autre couleur. Le DXY, l’indice dollar face à un panier de devises majeures, se replie de plus de 6% depuis le début de l’année et de 12% depuis ses plus hauts de mars.

La crise sanitaire n’aura pas profité au dollar qui a été pénalisé par la chute des taux d’intérêt, qui a réduit l’attractivité des obligations américaines, et l’inondation de liquidité de la part de la Fed. Bien que toutes les banques centrales aient sorti des bazookas inédits au cours de cette crise, la réserve fédérale américaine est celle ayant le plus augmenté la taille de son bilan, passant de 3500 milliards de dollars à 7200 milliards de dollars (>+100%) en l’espace d’un an.

Le dollar est également pénalisé par le regain d’optimisme des investisseurs sur l’économie mondiale depuis les premiers déconfinements. En effet, les perspectives économiques s’améliorent peu à peu depuis la fin du printemps. Les publications économiques ressortent supérieures aux attentes et les prévisions des PIB du FMI, de l’OCDE ou encore de la Banque Mondiale sont régulièrement révisés à la hausse.

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de long terme ont commencé à devenir baissière cet été à la suite de l’enfoncement de l’oblique haussière qui faisait office de support depuis 2014 (en noir dans le graphique).

Après quelques mois de consolidation sous celle-ci, le DXY reprend désormais la voie du sud. Il enfonce cette semaine son support de cet été et inscrit un plus bas de 2 ans à 91 points.

Techniquement, la reprise de la tendance baissière de fond renforce le signal de retournement baissier donnée par l’enfoncement de l’oblique baissière. Le prochain support à surveiller sera le plus bas de 2018 à environ 88 points.

Du point de vue du positionnement des traders, les cambistes institutionnels continuent à parier sur le repli du dollar comme en témoigne le tableau ci-dessous qui illustre à quel point les hedges funds et gestionnaires de fond sont à l’achat ou à la vente sur chaque devise majeure.

Positionnement CFTC COT

