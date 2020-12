Morning Meeting Forex : La star du jour : l’euro, NZD/USD : Le kiwi, l’autre devise forte du moment

Points clés de l’article :

Contexte général : Les raisons de la hausse de l’ euro

La devise du jour : NZD/USD : La hausse se poursuit

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 77,1 75,4 Nouveau test résistance AUD/USD Haussier 0,7414 0,7225 Stagne sous la résistance EUR/AUD Neutre 1,6345 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0782 Nouveau test résistance EUR/GBP Neutre 0,899 0,8865 Test oblique baissière EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 Franchissement résistance 125,15 EUR/USD Haussier 1,255 1,1925 Accélération haussièrer GBP/JPY Haussier 140,3 137,2 Test résistance GBP/USD Haussier 1,35 1,3285 MM13 en soutien NZD/USD Haussier 0,7075 MM13 Test résistance USD/CHF Baissier 0,92 0,8985 Test support USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Sous une oblique baissière

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’euro Recevoir mon guide

Contexte général : Les raisons de la hausse de l’euro

L'EUR/USD s'est envolé à un plus haut de 2 ans et demi, suite aux commentaires de la BCE, ainsi qu'aux données économiques de la zone euro et a franchi la résistance à 1,2010 contre dollar et 125,15 contre yen. L'USD/JPY a enregistré des gains modérés, la vigueur des marchés boursiers mondiaux ayant freiné la demande de valeurs refuges comme le yen.

Les commentaires accommodants mardi du président de la Fed, Powell, ont pesé sur le dollar lorsqu'il a déclaré que la Fed continuerait à fournir un soutien très fort, et qu'il est prématuré de retirer le soutien à l'économie. Les commentaires de M. Powell indiquent que la Fed ne sera pas pressée de retirer ses mesures de relance.

Mardi, l'EUR/USD a atteint un plus haut niveau sur 2 ans et demi. Les commentaires Hawkish de M Schnabel, membre du directoire de la BCE, ont donné un coup de fouet à l'EUR/USD lorsqu'il a déclaré que la BCE devrait maintenir les conditions financières aux niveaux actuels pendant le reste de la crise Covid plutôt que d'annoncer un plan de relance. Les rendements des obligations allemandes ont augmenté à 0,52% suite aux commentaires de M. Schnabel, qui ont été positifs pour l'EUR/USD.

La force des données économiques de la zone euro mardi a également soutenu les gains de l'euro après que l'indice PMI manufacturier Nov Markit de la zone euro ait été révisé à la hausse de +0,2 à 53,8 contre 53,6 précédemment. De plus, le chômage en novembre en Allemagne a chuté de manière inattendue de -39 000, montrant un marché du travail plus fort que les attentes de +8 000

Par ailleurs, la deuxième vague de Covid ralentit en Europe alors qu’elle reste soutenue aux Etats Unis et la hausse des marchés boursiers est favorable aux devises dites à risque comme l’euro.

La devise du jour : NZD/USD : La hausse se poursuit

Le kiwi affiche une tendance haussière forte. Depuis le franchissement de la résistance à 0,6790 et de la moyenne mobile à 200 périodes, la devise néozélandaise progresse inexorablement et dépasse maintenant une nouvelle résistance à 0,7060. Les moyennes mobiles à 13 et 34 jours sont haussières et les cours peuvent rejoindre les plus hauts de 2018 à 0,7400. Ce scénario positif serait invalidé en cas de retour sous les 0,6790.

Evolution du NZD/USD en données hebdomadaires :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE