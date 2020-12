EUR/USD : vers un retour de l’EUR/USD à 1,25$ puis 1,40$ ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’EUR/USD inscrit un plus haut de 2 ans et demi grâce au repli du dollar

L'euro profite de la faiblesse du dollar pour gagner du terrain et inscrire des nouveaux plus hauts pluriannuels. L’EUR/USD évolue désormais à un plus haut de 2 ans et demi à 1,2080$ grâce au recul du dollar qui est fragilisé par un regain d'espoir des investisseurs sur l’économie mondiale à la suite des résultats encourageants de plusieurs vaccins, mais également sur fond d’une nouvelle relance budgétaire américaine.

Mardi, Jerome Powell a continué à souligner l'importance de nouvelles mesures de relance devant le Congrès aux côtés de Steven Mnuchin qui a quant à lui repris les discussions avec son homologue démocrate Nancy Pelosi.

Les législateurs américains n’ont plus que 3 semaines pour se mettre d’accord sur un nouveau plan de relance et le faire ratifier, autrement, c’est plus d’une dizaine de millions d’Américains qui perdront dès la fin de l’année les revenus exceptionnels dont ils bénéficient de la part du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire.

Le leader de la majorité au Sénat, M. McConnell, a désapprouvé hier un plan de relance bipartite de 908 milliards de dollars proposé plus tôt dans la journée. Selon CNBC, Mitch McConnell préférerait que la Maison-Blanche utiliseseulement les 429 milliards de dollars de fonds fédéraux inutilisés lors des précédents plans de relance afin de limiter l’endettement.

L’EUR/USD franchit un nouveau cap en dépassant 1,20$

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/USD a émis un signal haussier important hier en franchissant le seuil symbolique à 1,20.

Graphique hebdomadaire du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Le franchissement ce seuil renforce les perspectives haussières données par 1) le franchissement en août dernier de l’oblique baissière de très long terme qui faisait office de résistance depuis 2008 et 2) la sortie par le haut du biseau la semaine dernière.

Le franchissement de l’oblique baissière de long terme a été un signal haussier majeur du point de vue de l’analyse technique qui ouvre dans un premier temps la voie à un retour de l’EUR/USD à son plus haut de 2018 vers 1,25$, puis éventuellement jusqu’à son sommet de 2014 vers 1,40$.

Graphique mensuel du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

