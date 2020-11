Morning Meeting Forex : Bilan du mois de Novembre, EUR/USD : l’euro se rapproche d’une résistance majeure à 1,2010

c'est un "sell the news" pour les indices US Dow --> https://t.co/dPVxqCsmcf

La #Fed annonce l'extension jusqu'au 31 mars de 4 de ses programmes d'urgence concernant la liquidité (Commercial Paper Liquidity Facility, the Primary Dealer Credit Facility, the Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, and the Paycheck Protection Program Liquidity Facility)