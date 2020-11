Morning Meeting Forex : Séance calme avec thanksgiving, GBP/USD reprise des discussions Brexit

Points clés de l’article :

Contexte Général : Reprise des discussions sur le Brexit, faiblesse du dollar

La devise du jour : GBP/USD , u ne hausse à l’épreuve d’une forte résistance

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 77,1 75,4 Résistance non franchie AUD/USD Haussier 0,7414 0,7225 EUR/AUD Baissier 1,6345 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Haussier 1,0877 1,0782 Rejet de la résistance EUR/GBP Neutre 0,899 0,8865 Léger rebond sur support EUR/JPY Neutre 125,15 122,85 EUR/USD Haussier 1,192 1,18 Franchit la résistance vers 1,200 GBP/JPY Haussier 140,3 137,2 Stagnation sous la zone de résistance GBP/USD Haussier 1,35 1,3085 A rejoint la zone de résistance sous 1,3480 NZD/USD Haussier 0,7075 MM13 USD/CHF Baissier 0,92 0,8985 USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Sous une oblique baissière

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Dollar Recevoir mon guide

Contexte Général : Reprise des discussions sur le Brexit, faiblesse du dollar

Hier, les Etats Unis fêtaient Thanksgiving et Wall Street ouvrira aujourd’hui avec des horaires limitées avant le week-end. La séance a donc été calme avec en filigrane la faiblesse du dollar.

Le compte-rendu de la réunion du FOMC de la Fed du mercredi 4 et 5 novembre a ouvert la porte pour stimuler les achats d'actifs et a été négatif pour le dollar. Le compte-rendu indique que la plupart des membres sont favorables à l'établissement d'un lien entre les achats d'obligations et les résultats économiques et que "de nombreux participants ont jugé que le FOMC pourrait vouloir renforcer ses orientations pour les achats d'actifs assez rapidement".

Le dollar subit également une pression continue à la baisse en raison de la réduction de la demande de liquidités due à la récente vague de nouvelles positives concernant les vaccins. Moncef Saoui, chef de l'opération américaine Warp Speed, a déclaré dimanche que les vaccinations américaines contre le virus Covid commenceraient "avec un peu de chance" dans moins de trois semaines. La Food and Drug Administration (FDA) américaine doit se réunir le 10 décembre pour discuter des autorisations d'utilisation d'urgence des vaccins Pfizer et Moderna Covid.

En Europe, les négociateurs du Royaume-Uni et de l'Union européenne sont prêts à reprendre les discussions en face à face ce week-end après la période de quarantaine des principaux responsables suite à une infection à Covid-19. Les mouvements sur les paires GBP/USD et EUR/GBP seront donc à surveiller.

La devise du jour : Une hausse à l’épreuve d’une forte résistance

La hausse de la livre contre dollar a été régulière tout au long du mois de Novembre. Les cours ont rejoint la zone de résistance sous 1,3500 seuil psychologique déjà testé et rejeté en Aout. Le câble est soutenu par la moyenne mobile à 13 périodes qui se trouve au-dessus de la MM34 et donc confirme la tonalité positive sur la livre. Le franchissement des 1,3500 libérerait un potentiel de hausse significatif vers 1,37 et 1,40.

Une clôture sous la MM13 donnerait un signal de fin de hausse court terme et pourrait ramener la livre vers le support à 1,3190 qui correspond actuellement au niveau de passage de la MM34.

Evolution du GBP/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE