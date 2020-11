Morning Meeting Forex : Thanksgiving permettra t-il au dollar de rebondir ?

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Thanksgiving période propice aux débouclages de positions

La devise du jour : Le dollar de retour sur un support clé

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 77,1 75,4 Pendu sous la résistance AUD/USD Haussier 0,7345 0,7225 Proche résistance EUR/AUD Baissier 1,6345 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Haussier 1,0877 1,0782 Rejet de la résistance EUR/GBP Neutre 0,899 0,8865 Test fort support EUR/JPY Neutre 125,15 122,85 EUR/USD Haussier 1,192 1,18 Franchit la résistance vers 1,200 GBP/JPY Haussier 140,3 137,2 Rebond sur support GBP/USD Haussier 1,35 1,3085 Au dessus de la MM13 NZD/USD Haussier 0,7075 MM13 USD/CHF Neutre 0,92 0,898 USD/JPY Baissier 104,4 103,2 Sous une oblique baissière

Le marché des changes devrait rester calme aujourd’hui avec le jour férié aux Etats Unis « Thanksgiving ». Cette période de l’année a souvent été par le passé un point de retournement pour les devises. En 2019, le dollar yen touchait un point haut de 6 mois la veille tandis que l’euro dollar un point bas d’1 mois le lendemain. En 2017 euro dollar et câble atteignaient un point haut de 1 mois et en 2016 l’euro dollar tombait à un point bas de 11 mois. La période est donc propice à des débouclages de positions et des changements de tendance.

Le dollar est à nouveau sur la défensive depuis le début de la semaine, suite à des informations selon lesquelles l'ancienne présidente de la Fed, Mme Yellen, sera nommée par le président élu, M. Biden, au poste de nouveau secrétaire au Trésor. La nomination de Mme Yellen a renforcé les attentes concernant un plan de relance plus important au début de 2021, Un grand plan de relance réduirait probablement la demande de liquidités pour le dollar.

Hier, les demandes hebdomadaires initiales de chômage aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue de +30.000 pour atteindre un plus haut niveau sur 5 semaines de 778.000, montrant une dégradation du marché de l’emploi et renforçant les attentes pour un plan de relance massif.

En Europe, l’euro a progressé malgré le fait que l'Allemagne ait enregistré une augmentation record du nombre de nouveaux cas de coronavirus, portant le total à un peu moins d'un million, quelques heures après que le gouvernement ait prolongé une fermeture partielle destinée à freiner la propagation de la maladie. La plus grande économie européenne a enregistré 32 687 nouvelles infections au cours des 24 heures qui se sont écoulées jusqu'à jeudi matin,

Au Japon, en octobre, les prix des services PPI ont baissé de 0,6 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes de -0,5 % en glissement annuel et au rythme de baisse le plus rapide depuis 8 ans. Le yen a également été mis sous pression par des signes indiquant que le Japon pourrait imposer des restrictions plus strictes pour lutter contre la propagation du Covid .Tokyo prévoit de demander aux restaurants et aux magasins de fermer plus tôt pendant trois semaines à partir de samedi.

La devise du jour : Le dollar de retour sur un support clé

L’indice dollar poursuit sa baisse et revient ce matin sur le point bas de l’année à 91,74. Les cours évoluent sous les moyennes mobiles à 13 et 34 jours et teste donc ce support important. Une rupture donnerait le signal d’une nouvelle accélération baissière vers 87,94.

Toutefois, les bougies affichent des corps plus petits montrant une hésitation des opérateurs et un rebond est possible qui permettrait au billet vert de consolider.

Un franchissement de la résistance à 93,18 invaliderait la lente glissade du dollar

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

Analyse technique USD

