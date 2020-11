Morning Meeting Forex : Faiblesse du dollar persistante, le dollar australien reprend sa hausse

Points clés de l’article :

Contexte Général : La faiblesse du dollar prédomine

La devise du jour : AUD/USD Reprise haussière après une courte consolidation horizontale

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 77,1 75,4 Test résistance AUD/USD Haussier 0,7414 MM13 Test résistance EUR/AUD Baissier 1,6345 1,607 EUR/CHF Haussier 1,0877 1,0785 Fin de consolidation EUR/GBP Baissier 0,899 0,8865 Test fort support EUR/JPY Neutre 125,15 122,85 EUR/USD Haussier 1,192 1,18 Consolidation horizontale GBP/JPY Haussier 140,3 137,18 Rebond sur support GBP/USD Haussier 1,35 1,3085 Au-dessus de la MM13 NZD/USD Haussier 0,7075 MM13 Franchissement résistance USD/CHF Neutre 0,919 0,898 USD/JPY Baissier 105,68 103,2 Sous une oblique baissière

Mardi, l'indice dollar a affiché des pertes modérées mais est resté au-dessus du plus bas niveau de deux mois et demi atteint lundi. Le dollar a subi une pression à la baisse en raison de la réduction de la demande de liquidités, le marché espérant maintenant un plan de relance plus important au début de 2021. Lundi après-midi, l'ancienne présidente de la Fed, Mme Yellen, sera nommée par le président élu Biden au poste de secrétaire au Trésor. Mme Yellen a déclaré lors d'une interview à la mi-octobre : "Alors que la pandémie continue d'affecter sérieusement l'économie, nous devons continuer à apporter un soutien budgétaire extraordinaire, mais même au-delà, je pense que ce sera nécessaire". Les marchés sont également satisfaits de la nomination de Mme Yellen, car on s'attend à ce qu'elle travaille bien avec son ancien collègue, le président de la Fed, M. Powell, pour remettre l'économie américaine sur pied.

L'EUR/USD a enregistré des gains modérés et reste au contact de sa résistance définie par le plus haut de septembre /Novembre. L'EUR/USD a été soutenu par la nouvelle que le PIB allemand du troisième trimestre a été révisé légèrement à la hausse à +8,5% par rapport à l'estimation précédente de +8,2%. De plus, l'indice allemand du climat des affaires de novembre de l'IFO n'a baissé que de 1,8 point à 90,7, contre 92,5 révisé, ce qui est plus fort que les attentes d'une baisse plus à 90,2. L’euro reste cependant sous la menace des désaccords au sein de l’union sur l’adoption du plan de relance.

Le USD/JPY a atteint mardi son plus haut niveau depuis une semaine mais affiche une figure d’hésitation après la hausse de la veille. le rallye des actions qui se poursuit a réduit la demande de yen pour les valeurs refuges. Cependant, le yen a récupéré la plupart de ses pertes suite aux commentaires du gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, qui a déclaré qu'il ne pense pas que le Japon se dirige vers la déflation et qu'il est approprié de déployer des mesures fiscales massives maintenant.

Sur une base hebdomadaire, depuis le point bas de Mars et le dépassement des 0,7000, la devise australienne se situe dans une tendance moyen terme haussière.

Sur une base quotidienne, le franchissement de l’oblique baissière a permis à l’Aussie de reprendre le chemin de la hausse en direction de sa résistance à 0,7415. Après une courte consolidation sous 0,7340 la hausse reprend.

La moyenne mobile à 13 périodes soutient les cours et celle à 34 périodes est haussière. Un retour sous la MM13 donnerait un signal d’une respiration des prix. Ce scénario haussier serait abandonné en cas de cassure du support à 0,7240.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

