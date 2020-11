Morning Meeting Forex : Devises à risque privilégiées , le NZD/USD en profite

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Le dollar se reprend après un plus bas de 2 mois et demi

La devise du jour : NZD/USD le kiwi tente de franchir sa résistance

Tableau de bord-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 77,1 75,4 AUD/USD Haussier 0,7345 0,7225 Proche résistance EUR/AUD Baissier 1,6345 1,607 EUR/CHF Haussier 1,083 1,0782 Consolidation horizontale EUR/GBP Baissier 0,899 0,8865 Test fort support EUR/JPY Neutre 125,15 122,85 EUR/USD Haussier 1,192 1,18 Consolidation horizontale GBP/JPY Haussier 140,3 137,18 Rebond sur support GBP/USD Haussier 1,35 1,3085 Au-dessus de la MM13 NZD/USD Haussier 0,697 0,679 Franchissement résistance USD/CHF Neutre 0,919 0,898 USD/JPY Baissier 104,4 103,2 Sous une oblique baissière

Le dollar s'est redressé lundi après un plus bas de 2 mois et demi et a affiché des gains modestes grâce à des données économiques américaines plus fortes que prévu. Le billet avait d'abord affiché un plus bas niveau de deux mois et demi, après que l'optimisme sur la sortie du vaccin ait fait grimper les indices boursiers américains, ce qui a freiné la demande de liquidités en dollar. La nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire d’état, ancienne présidente de la Fed, laisse entrevoir aussi une coopération positive avec la banque centrale américaine. Les devises à risque en ont profité.

L'EUR/USD a reculé après un plus haut de deux semaines et même baissé après que les données économiques aient montré que le secteur des services de la zone euro s'est contracté plus que prévu. On surveillera à 10H la publication de l’IFO attendu à 90,1. L'USD/JPY s'est remis de ses premières pertes et a poussé à la hausse après qu'un rallye des actions ait réduit la demande de valeurs refuges comme le yen.

La livre contre dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux mois et demi grâce à l'activité manufacturière au Royaume-Uni et aux signes que le Royaume-Uni et l'Union européenne sont sur le point de s'entendre sur un accord commercial. Les données de lundi ont montré que l'indice PMI manufacturier Nov Markit du Royaume-Uni a augmenté de façon inattendue de +1,5 à 55,2, plus que les attentes d'une baisse de -3,2 points à 50,5.

La devise du jour : NZD/USD le kiwi en passe de franchir sa résistance

La devise néozélandaise se trouve dans une forte tendance haussière qui s’est accélérée depuis le franchissement de la résistance à 0,6790 maintenant support et franchit ce matin une résistance hebdomadaire de décembre 2018. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont alignés à la hausse et supportent les cours. Le kiwi pourrait rejoindre la résistance hebdomadaire de Juin 2018 à 0,7060 dans un premier temps.

Une correction pourrait intervenir sans remettre en cause la tendance au vu du RSI qui entre en zone de surachat. Le signal sera donné par une cassure de la MM13 avec un retour possible sur la MM34 voire les 0,6790.

Evolution du NZD/USD en données quotidiennes :

