EUR/USD : l’euro tente en vain de reprendre sa tendance haussière face au dollar

L’ EUR/USD partagé entre les vaccins et des publications économiques décevantes

L’ EUR USD tente de dépasser une résistance majeure à 1,19$

Les cambistes ne semblent pas encore tout à fait prêts à porter l’EUR/USD au-delà de 1,19. Pour la énième fois, l’EUR/USD a échoué à dépasser cette résistance hier, tombant même de 100 pips à 1,18 après les publications de PMI très contrastées entre la zone euro et les Etats-Unis.Le PMI composite de la zone euro est ressorti en baisse pour le 4ème mois consécutif en novembre et à un plus bas de 6 mois tandis qu’aux Etats-Unis, il est ressorti en hausse et à un plus haut de 5 ans.

Heureusement, les multiples annonces de résultats de vaccin encourageants sont là pour soutenir la monnaie unique. En effet, ces annonces étant synonymes de sortie de crise plus rapidement qu’initialement envisagée, soutiennent les monnaies des économies sensibles à la santé de l’économie mondiale, c’est-à-dire les économies nettes exportatrices comme la zone euro ou la Chine. Malgré une situation économique meilleure outre-Atlantique, il y a donc encore des raisons de tabler sur une reprise de la tendance haussière de l’EUR/USD.

L’élément déterminant à court terme sera l’évolution de la situation sanitaire en Europe. Plus rapidement les Européens se déconfineront, plus il y aura de chances de voir l’EUR/USD reprendre sa tendance haussière.

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’EUR/USD retente de dépasser sa résistance à 1,19$ ce matin. C’est une résistance importante, puisqu’en plus de correspondre aux récents sommets, c’est une zone de prix actuellement traversée par l’oblique baissière qui passe par les sommets de septembre et du mois en cours.

Une clôture journalière au-dessus de 1,19$ représenterait donc un signal en faveur d’une poursuite de la tendance haussière de fond. Un retour au plus haut de septembre à 1,20$ serait dans un premier temps envisagé.

En l’absence de franchissement de la résistance à 1,19$ et de repli sous les plus bas de septembre/novembre à 1,16$, les perspectives sont techniquement neutres.

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

