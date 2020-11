Forex, EUR/USD, USD/JPY: Le dollar ne parvient pas à rebondir

Points clés de l’article :

Un dollar toujours faible

EUR/USD : L’ euro temporise sous la résistance

USD/JPY : Le dollar poursuit sa glissade

Un dollar toujours faible

Le dollar est tombé à son plus bas niveau en deux ans et demi la semaine dernière, car les plans accélérés de lancement d'un vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis ont renforcé l'appétit pour les actifs à risque. Les actions restent proche du plus haut niveau jamais atteint au début du mois.

Néanmoins, Vendredi, l'indice dollar s'est remis d'un creux d'une semaine et demie et a affiché des gains modestes. Le dollar a récupéré ses pertes au cours de la nuit, les actions ayant chuté en raison d'un désaccord entre le Trésor et la Fed sur l'utilisation des fonds provenant des programmes de prêts d'urgence de la Fed.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

EUR/USD : L’euro temporise sous la résistance

L'Euro contre dollar s'est replié sur les commentaires de la BCE, ainsi que sur les obstacles au plan de relance de l'UE pour lutter contre la pandémie. Ce plan pourrait être retardé en raison de l’opposition de la Hongrie et la Pologne.

Le vice-président de la BCE, M. Guindos, a déclaré : "mon impression est que la croissance dans la zone euro va être proche de zéro ou même négative" au quatrième trimestre. La baisse des rendements des obligations allemandes, qui affaiblit les écarts de taux d'intérêt de l'euro a aussi ralenti l’attrait de la devise européenne . Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est tombé à -0,588 % vendredi, soit le plus bas niveau depuis une semaine et demie.

L’euro dollar temporise donc sous la résistance intermédiaire à 1,1920 avant la résistance majeure représentée par la zone 1,1970/1,2000. Le biais reste haussier au-dessus du bas du canal à 1,1610. Support intermédiaire à 1,1815 et 1,1745.

Evolution de l’euro contre dollar en données 4H :

USD/JPY : Le dollar poursuit sa glissade

Le dollar yen s’est stabilisé en raison de données économiques japonaises plus faibles que prévu qui ont pesé sur le yen.La faiblesse des données a poussé les rendements des obligations d'État japonaises à la baisse, ce qui est baissier pour le yen, après que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans, JGB, soit tombé vendredi à un plus bas sur un mois et demi de 0,010 %.

La tendance baissière de court terme est toujours bien présente sous l’oblique baissière qui passe autour de 105 et qui fait office de résistance. Les moyennes mobiles 13 et 34 sont orientées à la baisse. Les cours pourraient rejoindre le support à 103,20, plus bas depuis Mars.

Evolution des cours du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE