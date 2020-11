EUR/JPY : L’euro résiste aux commentaires de Lagarde

Points clés de l’article :

Les commentaires de Lagarde étaient baissiers pour l’ euro

Pression baissière au milieu d’un canal horizontal

Les investisseurs sont un peu moins optimistes et donc plus favorables au yen. La baisse des marchés boursiers, la baisse des rendements obligataires en Europe et les obstacles sur l’adoption du plan de relance européen freinent l’attrait pour l’euro.

L'euro a baissé jeudi après que le rendement du bund allemand à 10 ans ait atteint son plus bas niveau en une semaine, à -0,576 %, ce qui a affaibli les écarts de taux d'intérêt de l'euro avec d'autres devises. Les rendements du Bund ont chuté suite aux commentaires de la présidenta de la BCE Lagarde qui a déclaré que la zone euro devrait être "sévèrement touchée" par la rapide augmentation des infections au Covid et des restrictions gouvernementales et que "la BCE agira avec force" avec un plan de relance monétaire en décembre. Les données économiques de jeudi ont également été baissières pour la devise européenne, la production de construction de la zone euro a chuté de 2,9 % en septembre, la plus forte baisse en 5 mois.

L'euro est également affaibli par la crainte que la relance en cas de pandémie ne soit retardée, la Hongrie et la Pologne menaçant d'opposer leur veto au plan de relance de l'UE de 1,8 trillion d'euros en raison des conditions "d'État de droit" pour accéder aux fonds de relance. Un retard dans le versement des fonds de relance de l'UE pourrait également retarder la reprise économique dans la zone euro et est néfaste pour l'économie de la zone euro. Jeudi, l'UE organisera un sommet vidéo spécial pour voir si les dirigeants européens peuvent offrir à la Pologne et à la Hongrie des concessions pour qu'elles renoncent à leur droit de veto. La France a déclaré jeudi que ces deux pays pourraient être exclus du plan de sauvetage à moins qu'un compromis ne soit trouvé.

Cependant le Japon n’échappe pas à la crise. Le pays, qui se dirige vers un week-end de trois jours, a vu son optimisme anéanti par les cas quotidiens records de COVID-19. Bien que le Japon ait enregistré moins de décès liés à la pandémie - moins de 2 000 - que les pays les plus touchés, la nécessité de restreindre plus strictement les voyages et de prendre des mesures anti-infectieuses suscite des inquiétudes. Malgré cela , le yen garde toujours son attrait en temps de crise.

L’euro yen subit un accès de faiblesse depuis la séance très haussière du lundi 9/11 après avoir touché la résistance à 125,15 qui bloque désormais la hausse. La devise européenne est en effet entré dans une phase de consolidation dans un canal horizontal dont la borne basse se situe sur 121,7. Ce niveau se situe entre 38,2% et 50% de la hausse de Mai à fin Aout.

Les cours se situent au milieu du canal mais la pression de très court terme est baissière et les cours pourraient rejoindre le seuil des 38,2% voire les 121,7. On surveillera par la suite la réaction des cours sur ces supports pour évaluer la poursuite de cette oscillation horizontale.

Evolution des cours de l’euro yen en données 4H :

