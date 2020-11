Le cours de l’euro dollar va encore tester son trend baissier de long terme

Points-clés de l’article :

Graphique du cours de l’euro dollar (EURUSD) avec la plateforme TradingView

Le cours de l’euro dollar est dans une tendance haussière à court terme, avec le grand retour de la surperformance des actions européennes et le fort rebond des actions de la catégorie « value ». Cela fait maintenant 4 mois que le taux EUR/USD évolue au sein d’un trading range chartiste compris entre le support à 1.1615$ et la résistance à 1.1950$/1.20$. Rappelons que les 1.20$ représente la résistance technique pivot, celle du trend baissier chartiste de long terme.

Tant que le marché se maintient sous les 1.20$, la tendance de fond reste baissière. Si ce pivot technique est dépassée, la prochaine cible serait alors à 1.25$.

Quels facteurs pourraient faire monter le taux EUR/USD à 1.25$ ? Cela pourrait être le rattrapage relatif des actions européennes et surtout, une Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) qui maintiendrait sa politique de création monétaire et Dollar US faible face à un panier de devises, notamment le Yuan Renminbi et les devises européennes.

Graphique de long terme du dollar US face à un panier de devises majeures – source TradingView

En revanche, l’analyse technique du dollar US rappelle la présence d’un support majeur, alors la messe technique n’est pas encore dite. C’est en cas de rupture de ce support de long terme que le dollar US chuterait davantage.