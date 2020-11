USD/JPY : Le dollar yen sur une pente baissière

Points clés de l’article :

La deuxième vague du virus est plus forte aux Etats Unis

Le rebond du lundi 9/11 n’a pas franchi l’oblique baissière

La deuxième vague du virus est plus forte aux Etats Unis

Le dollar yen est tombé lundi à son plus bas niveau depuis une semaine. Le yen s'est renforcé suite à la publication du PIB japonais du troisième trimestre qui a augmenté de +21,4%, plus fort que les attentes de +18,9% et le rythme d'expansion le plus rapide depuis 1968. La baisse du dollar s'accélère aujourd'hui avec les restrictions annoncées aux Etats Unis. Lundi, la Californie a rétabli l'interdiction de nombreux commerces d'intérieur dans tout l'État, et son gouverneur a averti qu'il pourrait imposer un couvre-feu. Le Michigan a ordonné une fermeture partielle de trois semaines, tandis que les États de l'Oregon, de Washington et du New Jersey ont resserré les restrictions. Même le gouverneur de l'Iowa, longtemps résistant aux règles sur les virus, a émis une obligation du port de masque.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Cependant Les pertes en USD/JPY sont contrariées par le rallye des actions sur l'optimisme concernant le vaccin Covid qui a réduit la demande de yen pour les valeurs refuges. De plus, l'USD/JPY a trouvé un soutien dans la baisse des rendements obligataires après que le rendement des obligations à 10 ans du gouvernement japonais JGB soit tombé à un minimum d'une semaine de 0,018 %. Une flambée de nouvelles infections virales est également constaté au japon et a pesé sur le yen après que le Japon ait signalé un nombre record de 1 722 nouveaux cas de Covid samedi. Le yen s'est également affaibli après que Nasai, membre du conseil d'administration de la BOJ, ait déclaré lundi que l'inflation et les attentes de prix sont toutes deux faibles, et que la BOJ doit envisager des moyens de rendre son assouplissement monétaire plus durable, car il pourrait falloir beaucoup de temps pour atteindre l'objectif de prix de la BOJ

Le rebond du lundi 9/11 n’a pas franchi l’oblique baissière

Le billet vert a fortement rebondi sur le niveau de 103,2 il y a une semaine suite à l’annonce de Pfizer sur son vaccin mais le dollar yen est coiffé par une oblique baissière en vigueur depuis début juillet qui a contenu tous les rebonds. La paire revient sur un ancien support à 104 mais semble en route pour revenir sur 103,2 plus bas depuis Mars.

Cette vue négative serait abandonnée en cas de franchissement de l’oblique. Les cours pourraient revenir alors sur le dernier sommet de Novembre à 105,70.

Evolution du dollar contre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE