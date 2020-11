EUR/GBP : L’euro et la livre dans l’attente de l’issue des négociations.

Points clés de l’article :

Deux départs qui ne changent rien

Entre fort support et oblique baissière

Le gouvernement britannique a signalé que le départ brutal de deux des architectes de Brexit de Downing Street ne l'incitera pas à faire marche arrière alors que les négociations avec l'Union européenne entrent dans une nouvelle semaine cruciale.

Les fonctionnaires des deux parties ont déclaré dimanche que les jours à venir seront décisifs, car chacun d'eux tentera de surmonter les principaux obstacles à la conclusion d'un accord commercial.

Si les investisseurs sont familiers avec ces revirements, l'urgence s'accroît à mesure que le départ de la Grande-Bretagne du marché unique le 31 décembre approche. Comme les deux parties ont besoin de temps pour ratifier et mettre en œuvre un accord, elles doivent conclure un accord plusieurs semaines avant cette date. Sans accord, des millions de consommateurs devront faire face au retour des quotas et des droits de douane pour la première fois depuis une génération.

Le départ des deux fonctionnaires a laissé croire à un assouplissement de la position britannique vite démentie par leur négociateur en chef. David Frost a prévenu qu’il n’y aurait pas de changement dans la position anglaise qui doit respecter la souveraineté de ses lois, de son commerce et de ses eaux territoriales. Les deux points qui bloquent encore sont en effet la pêche et les subventions accordées par l’état aux entreprises pour respecter les lois de non concurrence. Pour l’instant aucune des deux parties ne donne l’impression de vouloir faire un compromis.

L’euro contre livre s’affaiblit depuis la mi-septembre chapeauté par une oblique baissière qui couvre les rebonds. Les cours évoluent sous les moyennes mobiles à 13 et 34 jours qui sont orientées à la baisse. Tant que l’on reste sous cette résistance descendante, le biais de court terme est négatif.

Cependant la paire est soutenue par un fort support sur 0,8865 qui a contenu les cours à 4 reprises en juin deux fois, septembre et novembre. La figure du 11 novembre indiquait unz étoile du matin au contact du support qui donne un signal de retournement haussier mais qui doit encore être confirmé.

On surveillera donc la cassure de la résistance descendante ou du support pour déterminer le prochaon mouvement d’ampleur.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

