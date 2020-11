AUD/USD, AUD/JPY : Les tensions avec la Chine stoppent la progression du dollar australien

Points clés de l’article :

Les tensions avec la Chine pèsent sur l’économie

AUD/ L’ Aussie USD ) évolue dans un canal horizontal

Le dollar australien contre yen ne parvient pas à franchir 76,87

La devise Australienne après une hausse continue entre Mars et le plus haut du 1er septembre à 0,7415 évolue dans un canal horizontal. La cause vient de la détérioration de la relation avec la Chine. L’empire du milieu n’a pas hésité à prendre des sanctions économiques et à en croire les dernières déclarations des politiques chinois ces mesures ne vont pas être levées. Or l’économie australienne est très dépendante de celle de la Chine.

La Chine a déclaré que les actions et les paroles du gouvernement australien et de certaines personnes dans le pays sont à blâmer pour la détérioration des relations entre les deux nations.

"La cause des difficultés actuelles dans nos relations bilatérales est très claire", a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, aux journalistes à Pékin jeudi. "Depuis un certain temps, l'Australie viole les normes fondamentales régissant les relations internationales, et a fait des déclarations et des actes erronés sur des questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine, y compris ceux liés à Hong Kong, au Xinjiang et à Taïwan, et s'est manifestement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine".

Les représailles économiques ont été rapides et de grande envergure ces dernières semaines. Pékin a imposé des droits de douane écrasants sur les exportations d'orge australiennes, a mis fin aux importations de bœuf en provenance de plusieurs grandes usines de transformation de la viande, a mis en garde ses citoyens contre les vacances ou les études en Australie et a ordonné aux commerçants de cesser d'acheter au moins sept produits de base, dont le charbon, le cuivre et le vin. Il s'agit d'un renversemen dans les relations autrefois cordiales qui ont vu l'Australie accueillir une visite d'État du président Xi Jinping en 2014 et signer un accord de libre-échange global un an plus tard.

L’Aussie (AUD/USD) évolue dans un canal horizontal

Le dollar australien n’a pas franchi de résistance importante suite à l’annonce d’un potentiel vaccin pourtant favorable aux actifs à risque comme la devise australienne. La devise Australienne a affiché un doji lundi et connu hier une séance négative qui va dans le sens d’une poursuite d’un repli.

L’Aussie est soutenu par les moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 jours qui peuvent contenir le repli en cours. Si ce n’était pas le cas, la paire pourrait revenir sur le support à 0,70. Cette consolidation ne remet pas en cause la tendance de long terme qui reste positive au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

Le dollar australien contre yen ne parvient pas à franchir 76,87

Le dollar australien contre yen japonais n’a pas réussi à franchir une ancienne résistance à 76,87. Cet échec a stoppé le rebond initié sur la moyenne mobile à 200 périodes.

Les cours sont donc dans une phase d’hésitation. Cependant le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 34 jours par celle à 13 jours ascendante est un signe positif. Le franchissement des 76,87 permettrait de revenir sur 78,45. Sinon, la consolidation pourrait perdurer avec comme support 73,15

Evolution du dollar australien contre yen japonais en données quotidiennes :

