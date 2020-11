GBP/USD : La livre dans un canal haussier contre dollar

Points clés de l’article :

Hausse significative du taux de chômage

La livre évolue au sein d’un canal haussier

Le chômage au Royaume-Uni a connu sa plus forte hausse depuis le début de la crise. Depuis septembre, le nombre de personnes à la recherche d'un emploi a augmenté de 243 000, portant le taux de chômage à 4,8 %, le plus élevé en quatre ans, a déclaré mardi l'Office des statistiques nationales. Les suppressions d'emplois, ont augmenté à un nombre record de 181 000 au cours du trimestre.

Les restrictions imposées par le gouvernement aux entreprises et à l'interaction sociale pour ralentir la propagation de COVID-19 ont réduit les ventes des magasins, des restaurants et des pubs, obligeant de nombreuses entreprises à licencier des travailleurs et d'autres à fermer leurs portes pour de bon. Les employeurs avertissent qu'il pourrait y avoir une autre série de réductions après que le gouvernement ait imposé un deuxième confinement national en Angleterre, qui devrait durer jusqu'au 2 décembre.

Par ailleurs, Boris Johnson a essuyé un revers à la chambre des lords. Les élus de la haute chambre ont décidé de supprimer les dispositions d’un projet de loi qui permettraient d’ignorer les engagements avec l’Europe. Les discussions sur le Brexit avec l’Europe se poursuivent et les investisseurs veulent croire à un accord.

La livre considérée comme un actif à risque profite des annonces sur un vaccin qui laisse entrevoir la fin de la crise sanitaire et une reprise de l’économie dans les prochains mois.

La livre rejoint la borne haute d’un canal haussier qui relie les points hauts et bas de Septembre Octobre. Le point haut passe actuellement à 1,3270 et pourrait contenir l’avancée de la livre. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse et confirment cette tendance ascendante. Les ours pourraient rallier à terme les 1,3480, plus haut du mois d’Aout.

Le support ascendant passe sur les niveaux de 1,2900 et seul une rupture invaliderait ce scénario positif

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

