EUR/JPY: La résistance à 125,10 fait obstacle à la reprise haussière

Vaccin, et indicateurs économiques dopent l’ euro contre le yen

Lundi, l’euro contre yen a fortement progressé hier avec l’annonce d’un vaccin qui détourne les investisseurs des valeurs refuges et des données économiques de la zone euro meilleures que prévu. L'indice de confiance des investisseurs Nov Sentix de la zone euro a baissé de 1,7 à -10,0, plus fort que les attentes de -15,0. De plus, les exportations allemandes de septembre ont augmenté de 2,3% m/m, plus que les attentes de 2,0% m/m. La forte hausse des rendements des obligations allemandes est un autre élément positif pour l'euro, car le rendement des obligations allemandes à 10 ans a atteint lundi un sommet sur un mois de -0,501 %.

De plus, les actifs à risque ont été stimulé et le yen délaissé après que Joe Biden ait été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle américaine. L'euro yen a ensuite prolongé son avance alors que les actions explosé à la hausse sur l'optimisme d’un vaccin contre le Covid. Un autre facteur négatif pour le yen a été le commentaire lundi d'un fonctionnaire du ministère japonais des finances qui a déclaré qu'il continuerait à surveiller les mouvements du marché des changes avec "un sentiment d'urgence". Ses commentaires signalent que la BOJ est mécontente de la récente vigueur du yen, ce qui soulève la menace implicite d'une intervention du gouvernement contre le yen.

L’euro contre yen a donc fortement progressé hier confirmant son rebond sur la moyenne mobile à 200 jours et a réussi à rejoindre la résistance à 125,10 qui a provoqué des ventes. Pour confirmer cette reprise haussière, la devise européenne devra donc franchir cette droite qui libérerait un potentiel vers 127,08, plus haut de 2020.

Entre 125,10 et le dernier creux à 121,70 renforcé par la moyenne mobile à 200 périodes, l’euro peut s’installer dans une consolidation horizontale. La rupture de ce double support donnerait un signal négatif qui pourrait renvoyer la paire vers 120.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

