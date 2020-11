EUR/USD, USD/JPY : Le dollar reste faible contre l’euro et le yen

Points clés de l’article :

Avec l’élection de Biden, la faiblesse du dollar persiste

EUR/USD : L’ euro en route vers les 1,2000

USD/JPY : Le dollar contre yen à un plus bas de 7 mois

Avec l’élection de Biden, la faiblesse du dollar persiste

L'indice dollar est tombé vendredi à son plus bas niveau depuis deux mois, la victoire de Jo Biden étant acquise à la présidentielle américaine après avoir dépassé le président Trump en Géorgie et en Pennsylvanie, deux des cinq États qui étaient encore indécis à l'issue de l'élection de mardi. L'EUR/USD a atteint un plus haut sur un mois et demi vendredi, et l'USD/JPY est tombé à un nouveau plus bas sur 7 mois et demi alors que l'incertitude politique aux États-Unis avait stimulé la demande de yen comme valeur refuge. Le dollar a maintenu des pertes modérées tout au long de la journée de vendredi, malgré un rapport sur l'emploi plus fort que prévu en octobre aux États-Unis.

Le rapport mensuel sur l'emploi américain de vendredi a été positif pour le dollar après que les emplois non agricoles aient augmenté de +638 000 en octobre, plus que les attentes de +580 000. De plus, le taux de chômage d'octobre a baissé de 1,0 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis 7 mois, soit 6,9 %, ce qui montre que le marché du travail est plus fort que les prévisions de -0,3 à 7,6 %.

Malgré des chiffres économiques baissiers en Allemagne et la hausse record de cas de Covid qui pourrait entraîner un resserrement des mesures de confinement, les opérateurs étaient focalisés sur l’issue des élections aux Etats Unis qui connaissent aussi une forte propagation du virus.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Dollar Recevoir mon guide

L'USD/JPY est tombé vendredi à son plus bas niveau depuis plus de 7 mois. L'incertitude politique aux États-Unis a stimulé la demande de yen comme valeur refuge, le président Trump ayant déclaré qu'il combattrait les résultats de l'élection présidentielle devant les tribunaux. Les données économiques japonaises de vendredi ont également été favorables au yen après que les dépenses des ménages japonais aient chuté de 10,2% en glissement annuel, un peu mieux que les attentes de -10,5% en glissement annuel. Le dollar yen s'est repris ce matin après que le Premier ministre japonais Suga ait déclaré vendredi à une commission parlementaire que des monnaies stables sont extrêmement importantes, ce qui implique qu'il s'oppose à la force du yen.

EUR/USD : L’euro en route vers les 1,2000

L’euro a vivement rebondi sur le support à 1,1610 et revient vers la zone de résistance entre 1,1880 et 1,1900. Un franchissement permettrait de revenir sur 1,2000, plus haut du mois d’Aout.

Un échec sur les 1,1900 serait un signal que le tendance horizontale va se poursuivre entre les deux bornes

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

USD/JPY : Le dollar contre yen à un plus bas de 7 mois

Le dollar yen se reprend légèrement ce matin après une semaine dernière très négative. Le billet vert reste sous le nuage Ichimoku et a cassé le support à 104 qui ouvre la voie vers le plus bas du mois de Mars à 101,18. La laggin span qui évolue sous les prix confirme cette tendance négative ainsi que la tenkan et la kijun toutes deux descendantes. Ce scénario baissier serait ralenti en cas de franchissement de l’ancien support qui devient résistance à 104.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE