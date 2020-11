USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY : Le Yen se renforce inégalement contre les devises après les élections américaines

Points clés de l’article :

USD/JPY : Le dollar victime des élections contestées

EUR/JPY : L’ euro sous une forte zone de résistance

GBP/JPY : La livre contre yen reste stable

L'USD/JPY a plongé jeudi à un plus bas niveau sur 7 mois. L'incertitude politique aux États-Unis stimule la demande de yen comme valeur refuge, le président Trump ayant déclaré qu'il contesterait les résultats de l'élection présidentielle devant les tribunaux. Jeudi, le gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, s'est également montré favorable au yen en déclarant que la BOJ n'envisageait pas de modifier ses achats d'actifs négociés en bourse (ETF), signe que la BOJ n'allait pas étendre l'assouplissement quantitatif. Les données économiques japonaises de jeudi ont été positives pour le yen après que le PMI des services de la Japan Oct Jibun Bank ait été révisé à la hausse, passant de 46,6 à 47,7, son plus haut niveau sur 9 mois.

Le dollar contre yen a cassé un support à 104 et accélère à la baisse. Toutefois le RSI étant en zone survendue, un retour est possible vers le support qui devient résistance. Un franchissement permettrait d’annihiler cette vague baissière

En cas d’échec ou si la baisse continuait, l’objectif se situe sur la clôture du 9 mars à 103 puis vers le plus bas de ce même jour à 101,18.

Evolution des cours du dollar contre yen en données 4H :

L’euro contre yen se situe dans un canal baissier depuis début Aout sous une zone de résistance entre 123,00 et 123,20, ancien support selon le principe de polarité. Tant que l’on reste au-dessous le risque est de casser l’oblique de court terme haussière et de revenir sur le plus bas du 30 Octobre à 121,60 puis vers la borne basse du canal.

Le franchissement de la zone de résistance serait un signal positif qui permettrait à la paire de revenir dans un premier temps le taux de change vers la borne haute descendante du canal actuellement au-dessus de 124.

Evolution des cours de l’euro contre yen 4H :

La livre se trouve dans une phase de consolidation entre une oblique baissière qui a bloquée les hausses le 9 octobre et le 21 octobre et un support ascendant rejoignant les creux de septembre et fin octobre. Un support intermédiaire se situe sur 135,05.

La rupture d’une de ces deux bornes donnera le signal du prochain mouvement directionnel.

Evolution de la livre contre yen en données 4H :

