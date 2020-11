USD/CHF : le dollar US plonge à son plus bas face au franc suisse depuis janvier 2015

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE USD/CHF

Le dollar américain creuse ses pertes

USD/CHF : une sortie de range par le bas

Le dollar américain est tombé à son plus bas niveau depuis janvier 2015. Cette faiblesse du billet vert s’explique notamment par l’impact des élections américaines sur la devise. Les investisseursaccueil avec enthousiasme la possibilité d'une présidence avec Joe Biden mais d'un Sénat dominé par les républicains. Le démocrate veut accroître les dépenses et augmenter les déficits, ce qui va faire baisser le dollar.

Un plan massif de soutien fiscal à l'activité ferait baisser le dollar compte tenu de l'engagement de la Réserve Fédérale à maintenir les taux d'intérêt à un bas niveau. En temps normal, un tel plan ferait remonter la croissance et les taux d'intérêt et donc le dollar. Mais ce n'est plus le cas quand les taux sont bloqués à un très bas niveau et le chômage est élevé.

La chute massive des rendements obligataires et la baisse des attentes en matière d’inflation ont aussi un impact sur le dollar. La Fed est disposée à utiliser l'ensemble des instruments dont elle dispose et à maintenir des taux quasi nuls tant que le marché du travail n'aura retrouvé son niveau maximal et que l'inflation ne sera pas en passe de dépasser pendant un certain temps son objectif de 2%.

L'économie américaine a créé plus de postes que prévu en octobre et le taux de chômage a perdu un point à 6,9%.Si les chiffres de l'emploi en octobre sont supérieurs auxattentes, ils ne sont pas bons pour autant.Les créations d'emplois ont en effet été moins nombreusesqu'en septembre, ce qui confirme que la fin des mesures derelance et le regain de l'épidémie de coronavirus freinent lareprise économique.

Graphiquement, force est de constater que la dynamique de fond est baissière sur l’USD/CHF. Toutefois, la paire évoluait dans un range de consolidation entre 0.9200 et 0,9030 depuis plusieurs semaines. Le dollar a tenté de reprendre de la hauteur mais cette reprise a vite été avortée par les vendeurs avec un réintégration des prix à l’intérieur du range. Finalement, les vendeurs ont pris l’ascendant psychologiques au cours des derniers jours pour enfoncer la borne basse du rectangle à 0,9030.

La rupture de ce support ouvre la voie à une dégringolade plus profonde. Le marché risque de poursuivre sa tendance baissière en direction des 0,8890. En supposant que ce niveau venait à céder sous la pression vendeuse, le dollar pourrait finir sa course vers les 0,8775.

Difficile d’entrevoir une reprise haussière pour l’USD/CHF tant que le flux est baissier. Il est désormais nécessaire que la paire parviennent à reconquérir les 0,9200 afin de stopper l’hémorragie. Néanmoins, ce scénario est peu plausible compte tenu des incertitudes économiques aux États-Unis qui intensifient la dépréciation du billet vert.

GRAPHIQUE DE L’USD/CHF EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

