Forex, Dollar : Le billet vert reste stable suite à l’incertitude de l’élection

Réaction nuancée du dollar dans l’attente d’un résultat définitif

L’indice dollar évolue à l’intérieur d'un triangle

Suite à l’élection américaine très disputée, l'indice du dollar a baissé mercredi de -0,139 (-0,15%).

Mercredi, l'indice du dollar est tombé à un plus bas sur une semaine, alors qu'il avait atteint un plus haut sur cinq semaines en raison de la volatilité suite au vote . Une forte hausse des indices boursiers américains mercredi a réduit la demande de liquidités pour le dollar. Le dollar a également été affaibli par la réduction des écarts de taux d'intérêt. Les rendements des obligations ont chuté car le grand projet de loi de relance démocrate aura du mal à être appliqué si les résultats de l'élection confirment que les républicains garderont le contrôle du Sénat.

Mercredi, l'EUR/USD s'est redressé après un creux de plus de 3 mois et a affiché des gains modestes après l'affaiblissement du dollar. L'EUR/USD a d'abord chuté à un plus bas de 3-3/4 mois suite aux commentaires de la BCE et à une chute des rendements des obligations allemandes. L'USD/JPY a reculé après un plus haut de deux semaines, l'issue incertaine de l'élection présidentielle américaine ayant déclenché l'achat de yens comme valeur refuge.

Les données économiques américaines de mercredi ont été négatives pour le dollar après que l'emploi ADP d'octobre n'ait augmenté que de +365.000, bien plus faible que les attentes de +643.000. De plus, l'indice ISM des services d'octobre a baissé de -1,2 à 56,5, plus faible que les attentes de -0,3 à 57,5.

Le rendement des obligations à 10 ans a d'abord grimpé à un sommet de 0,944 % sur plus de 4 mois, en raison des rumeurs préélectorales d'une "vague bleue" qui aurait augmenté les chances d'un plan de relance. Toutefois, les obligations à 10 ans ont finalement chuté de 13,9 points à 0,760% après que les résultats des élections de mardi laissent supposer que le Congrès resterait divisé, ce qui réduit les chances pour les parlementaires américains d’adopter un important plan de relance.

L’indice dollar évolue à l’intérieur d un triangle

L’indice dollar a touché hier un plus haut à 94,30 qui fait maintenant office de résistance et qui est aussi le passage d’une oblique descendante. L’indice est en route pour revenir sur une oblique ascendante renforcée par un support horizontal à 92,60.

Les deux obliques forment un triangle dont la sortie donnera le signal d’un prochain mouvement important. En attendant, cette consolidation entre les deux bornes peut perdurer.

Evolution de l’indice dollar en données 4H :

