EUR/USD : le dollar se renforce avant une semaine décisive aux Etats Unis

Points clés de l’article :

Retour en force du dollar avant une semaine chargée

L’ euro revient sur un support à 1,1612

Retour en force du dollar avant une semaine chargée

La semaine dernière, le dollar a connu 5 séances de gains. Des données économiques américaines plus fortes que prévu ont soutenu le dollar. De plus, la faiblesse des actions a alimenté la demande de liquidités pour le dollar. Le dollar a étendu ses gains vendredi après que le rendement des obligations à 10 ans ait atteint son plus haut niveau depuis 4 mois et demi creusant ainsi le différentiel avec les taux européens. L'EUR/USD a aussi baissé en raison des craintes de déflation et des commentaires de la BCE.

Les données économiques américaines de vendredi, plus fortes que prévu, sont positives pour le dollar. Les dépenses personnelles ont augmenté de 1,4% en septembre, plus que prévu. De plus, les revenus des particuliers ont augmenté de 0,9 % en septembre, plus que les attentes de +0,4 %. En outre, l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan a augmenté de 0,6 % en octobre, pour atteindre 81,8, son plus haut niveau sur sept mois, ce qui est plus fort que les attentes de 81,2.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’euro Recevoir mon guide

Les commentaires pessimistes de vendredi du vice-président de la BCE, M. Guindos, ont pesé l'euro dollar en déclarant que les perspectives de croissance du quatrième trimestre dans la zone euro se sont assombries en raison des restrictions accrues en Europe pour endiguer la propagation de Covid. M. Guindos a déclaré que les prévisions de la BCE prévoient une croissance du PIB de la zone euro de +3,1% pour le quatrième trimestre, mais qu'en raison de la résurgence de Covid, il ne pouvait pas exclure une stagnation ou une contraction du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre.

Cette semaine tous les regards seront fixés sur les Etats unis avec les élections américaines, la réunion de la Fed et vendredi les chiffres de l’emploi. Trois événements majeurs qui vont amener de la volatilité sur les marchés.

L’euro revient sur un support à 1,1612

L’euro dollar a fortement baissé la semaine dernière pour rejoindre un support important à 1,1612. Une rupture de ce niveau serait très négative et pourrait ramener les prix sur le retracement de 38,2% juste au-dessus des 1,1500 voire sur l’importante zone de support composée du retracement de 50% et de la moyenne mobile à 200 jours à 1,1380.

Un rebond sur le niveau des 1,1612 renforcerait le scénario d’une consolidation horizontale dont la borne haute et résistance se situe sur 1,1880. Au-delà, on visera les 1,2000.

Evolution de l’euro dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE