USD/JPY : Le dollar contre yen revient sur une forte zone de support

Points clés de l’article :

Le dollar sous pression dans le sillage des marchés boursiers

Une zone de support au-dessus de 104 déterminante

Le dollar sous pression dans le sillage des marchés boursiers

Le USD / JPY a baissé mardi, la faiblesse des actions a stimulé la demande pour le yen, devise refuge par excellence. De plus, la baisse des rendements des obligations américaines a entraîné une baisse du dollar et une hausse du yen.

L'ensemble du marché boursier a été mis sous pression mardi en raison de l'absence de mesures de relance aux États-Unis et du report négatif de la baisse des actions européennes après que l'Euro Stoxx 50 a chuté à son plus bas niveau depuis 4 mois et demi, en raison des craintes d'une augmentation des infections au Covid et des annonces de nouvelles restrictions. Les actions technologiques ont été soutenues mardi, car une augmentation des fusions et acquisitions a poussé les fabricants de puces à la hausse après qu'AMD ait accepté d'acheter Xilinx pour 35 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction portant sur l'ensemble des actions. De plus, les résultats trimestriels meilleurs que prévu des entreprises au troisième trimestre ont été positifs pour l'ensemble du marché, car plus de 80 % des entreprises du S&P 500 ont battu le consensus.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le dollar pour le T4 Recevoir mon guide

Cependant, les marchés restent sur leur faim. La présidente de la Chambre Pelosi et le secrétaire au Trésor Mnuchin n'ont pas pu se mettre d'accord lundi sur un nouveau plan d'aide américain de lutte contre la pandémie, qui est négatif pour les actions et positif pour le yen. Les sénateurs américains ont quitté Washington en fin de journée lundi pour une pause préélectorale, ce qui a encore réduit les chances d'un projet de loi de relance à court terme.

Ce matin l'emballement de la baisse des marchés boursiers européennes entrainent les contrats à terme américains et profite au yen.

Une zone de support au-dessus de 104 déterminante

Le dollar yen est revenu ce matin sur une forte zone de support entre 104 et 104,18. Une rupture en clôture serait très négative et provoquerait une accélération de la baisse vers le support hebdomadaire à 101,18.

Toutefois, tant que la paire se maintient au-dessus de ce support, une bougie haussière serait un signal de rebond vers l’oblique descendante. Seul un franchissement de cette résistance allégerait la pression baissière et pourrait voir revenir la paire vers 106.

Sous l’oblique donc, léger biais baissier, sous la zone de support pression vendeuse accentuée.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE