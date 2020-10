GBP/JPY : Les restrictions sanitaires fragilisent l’économie et la livre

Points clés de l’article :

Inquiétudes économiques et remous politiques

Un support déterminant à 135,50

Les ventes au détail ont chuté au rythme le plus rapide depuis le mois de juin dernier, un nouveau signe que la fragile reprise économique du Royaume-Uni est en train de s'essouffler.

Selon la Confédération de l'industrie britannique, la demande dans les grands magasins et les magasins de vêtements s'est effondrée, tandis que les ventes d'épicerie ont stagné pour la première fois depuis le point culminant du confinement national. Les perspectives sont sombres pour les détaillants, qui ont réduit leurs commandes auprès des fournisseurs , alors même qu'ils se préparent à la période traditionnellement chargée des achats de Noël.

Les mesures de restrictions et leurs conséquences économiques sont un sujet de débat au sein même du parti conservateur.

Plus de 50 membres conservateurs du Parlement de Boris Johnson ont demandé une sortie de crise pour certaines régions du nord de la Grande-Bretagne, régions qui ont permis à son parti d'obtenir une majorité aux élections de l'année dernière.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, les députés ont averti que sa stratégie de lutte contre la pandémie, qui consiste à cibler les zones locales avec des restrictions, porte un préjudice disproportionné aux économies des régions du nord du pays et creuse le fossé entre le nord et le sud, plus riche.

La progression de la livre fin septembre et début Octobre s’est limitée au nuage Ichimoku. Le retour ce matin sous ce dernier est négatif et il faudra surveiller le support à 135,50 dernier rempart avant une baisse plus prononcée.

En cas de rupture, la baisse pourrait s’accélérer vers le plus bas de septembre à 133,05 en cassant la moyenne mobile à 200 jours.

Pour invalider ce biais baissier, la livre contre yen doit afficher une bougie de retournement haussière au contact de ce support et réintégrer à minima le nuage

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

