L’euro résiste malgré les mesures de restrictions qui s’étendent en Europe

Points clés de l’article :

Les nouvelles restrictions sanitaires menacent sérieusement la reprise économique

L’ euro se maintient dans une canal haussier court terme

Les nouvelles restrictions sanitaires menacent sérieusement la reprise économique

L'indice dollar a affiché des gains modérés lundi. L'effondrement des actions hier a provoqué une augmentation de la demande de liquidités pour le dollar. L'EUR/USD a baissé en raison de l'augmentation des blocages en Europe, due à la recrudescence des nouvelles infections au Covid dans toute l'Europe.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’euro pour le T4 Recevoir mon guide

L'effondrement de la confiance des entreprises allemandes a été négatif pour l'euro après la publication lundi de l'indice allemand du climat des affaires pour Octobre, l'IFO a chuté de -0,5 à 92,7, plus faible que les attentes de 93,0. Un autre facteur baissier pour l'EUR/USD est l'augmentation des nouvelles infections au Covid à travers l'Europe, qui oblige un plus grand nombre de pays à imposer de nouvelles mesures restrictives. En Italie, les nouvelles infections à Covid ont atteint le chiffre record de 21 273 dimanche, ce qui a incité le gouvernement à limiter les heures d'ouverture des bars et des restaurants, et à fermer les lieux de divertissement, les salles de jeu et les gymnases jusqu'au 24 novembre. Dimanche, l'Espagne a annoncé l'état d'urgence et approuvé un couvre-feu national de 23 heures à 6 heures du matin jusqu'au 9. La France a déclaré jeudi dernier qu'elle étendrait le couvre-feu à d'autres régions du pays, et que 46 millions de personnes seraient obligées de rester chez elles de 21 heures à 6 heures du matin. De nouvelles medures sont attendues dans la semaine dans l'hexagone et en Allemagne, principale économie de la zone

Cependant le spectre de la deuxième vague atteint aussi les Etats Unis. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que certains pays de l'hémisphère nord sont confrontés à un "moment dangereux" après que les nouvelles infections à Covid ont atteint un record de 85 317 cas aux États-Unis dimanche.

Les discussions sur un nouveau plan d'aide américain de lutte contre la pandémie sont restées au point mort, ce qui pèse sur les actions et stimule la demande pour le dollar. Le directeur économique de la Maison Blanche, M. Kudlow, a déclaré lundi que le président Trump ne peut pas accepter certaines parties du projet de loi de relance des démocrates

L’euro se maintient dans une canal haussier court terme

La tendance de moyen terme depuis Mai est haussière sur l’euro dollar même si on est entré dans une phase de consolidation entre 1,1612 et 1,2010.

L’euro résiste bien face au dollar malgré les turbulences boursières. La devise européenne évolue dans un canal ascendant de court terme avec un support intermédiaire à 1,1790. Tant que l’on reste au-dessus, les cours peuvent progresser vers la zone 1,1860/80 et en cas de franchissement vers le seuil psychologique des 1,2000.

En cas de ruptcassure du canal à la baisse un retour sur 1,1612 serait envisageable.

Evolution des cours de l’euro contre dollar en données 4H :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE