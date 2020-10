EUR/JPY : L’euro se situe entre deux eaux

Points clés de l’article :

Les mesures de restrictions s’intensifient en Europe, l’euro résiste face au yen

L’économie européenne risque de subir de plein fouet l’explosion de cas de covid à travers les mesures accrues de restrictions. Certains pays ont annoncé un durcissement des limitations à la vie sociale et économique, d’autres devraient le faire dans les prochains jours. L’euro pour l’instant résiste mais le yen, devise refuge par excellence, se raffermit.

De nombreux gouvernements sont prêts à adopter des mesures plus sévères. La Belgique envisage un confinement. La Pologne et la République tchèque - le pays le plus touché d'Europe - ont signalé que d'autres mesures de restrictions pourraient être prises. L'Irlande a fermé son économie pendant six semaines.

La chancelière allemande Merkel a l'intention de fermer des restaurants et d'interdire les grands événements, selon les médias locaux. Elle fera cette proposition lorsqu'elle discutera des prochaines étapes avec les chefs d'État mercredi - une réunion avancée de deux jours en signe d'urgence accrue.

En Espagne, le gouvernement central a annoncé son intention de donner aux régions du pays des pouvoirs étendus pour déclarer des fermetures, des restrictions de mouvement et des couvre-feux. Cette décision vise à déléguer certaines mesures impopulaires aux autorités locales et à éviter les réactions de rejet contre le pouvoir central, comme cela s'est produit plus tôt dans l'année. Des mesures de couvre feux sont étendues jusqu'au 9 mai.

Le président français Emmanuel Macron - dont le gouvernement a soigneusement évité de discuter publiquement d'un confinement national en raison de la récente augmentation des cas de coronavirus - a cédé vendredi, reconnaissant que le pays pourrait se diriger à nouveau vers des restrictions plus larges.

Une oblique haussière comme support

L’euro contre yen est revenu sur une oblique haussière après avoir échoué à franchir le nuage Ichimoku. De la même façon la laggin span est enfermée dans le nuage.

Une cassure de cette oblique de support serait négative et donnerait un premier objectif à 122,38, plus bas de septembre puis 121,70 qui correspond aussi à la moyenne mobile à 200 jours.

Un rebond sur ce support serait un signe de reprise qui serait validé par le franchissement du nuage et des plus hauts du mois d’Octobre. La paire pourrait alors revenir sur 127,08.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

