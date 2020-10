EUR/USD : Un obstacle à 1,1885

Points clés de l’article :

Des indicateurs plus forts aux Etats Unis, la pandémie s’accélère en Europe

La reprise de l’ euro bloque sous 1,1885

L'indice dollar a affiché jeudi des gains modérés en raison de données économiques américaines solides et des doutes sur les perspectives d'un accord de relance pour lutter contre la pandémie aux États-Unis. L'EUR/USD a chuté en raison de la force du dollar et de la hausse des taux d'infection à Covid en Europe.

Les données économiques américaines de jeudi ont été favorables au dollar. Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis ont chuté de -55 000 à 787 000, montrant un marché du travail plus fort que les attentes qui étaient de 870 000. De plus, les ventes de maisons existantes ont augmenté de 9,4 % en septembre, pour atteindre 6,54 millions, un record en 14 ans et demi, plus fort que les 6,30 millions prévus. Enfin, les indicateurs avancés de septembre ont augmenté de 0,7 % par mois, plus que les prévisions de 0,6 % par mois.

Un autre facteur positif pour le dollar jeudi a été l'augmentation des rendements obligataires, après que le rendement des obligations à 10 ans ait atteint jeudi un plus haut niveau sur 4 mois et demi de 0,858 %.

La pandémie actuelle de Covid est un facteur favorable au dollar car elle stimule la demande de d’actifs liquides comme le dollar. Le virus Covid a maintenant infecté 41,593 millions de personnes dans le monde, avec plus de 1,137 million de décès.

L'EUR/USD a reculé jeudi en raison de la force du dollar, et après que la confiance des consommateurs allemands ait chuté de 1,4 en novembre, la confiance des consommateurs a atteint son plus bas niveau depuis 4 mois, soit -3,1, ce qui est inférieur aux attentes de -3,0. L'augmentation des infections à Covid en Europe est également négative pour l'EUR/USD. L'Allemagne a signalé un record de 12 331 nouvelles infections au Covid jeudi. La France a fait état d'un record de 41 622 nouveaux cas de Covid et a déclaré qu'elle étendrait le couvre-feu à d'autres régions du pays, 46 millions de personnes devant rester chez elles de 21 heures à 6 heures du matin. L'Italie a fait état d'un record de 16 079 nouvelles infections au Covid et la Pologne a fait état d'un record de 12 107 nouveaux cas de Covid. Le ministre espagnol de la santé a déclaré jeudi que la propagation de la maladie de Covid est hors de contrôle dans certaines régions d'Espagne.

L’euro dollar a subi un coup d’arrêt hier. Les cours n’ont pas réussi à franchir la résistance à 1,1885 et ont réintégré le nuage Ichimoku. La sortie du nuage n’avait pas été validée ni par la laggin span bloquée par la kijun ni par le nuage qui reste plat. On assiste donc à une consolidation horizontale.

Les cours sont soutenus par la tenkan sen ce matin à 1,1787 et par une oblique ascendante de court terme qui va bientôt rejoindre la kijun à 1,1750. Si ce double support venait à casser les prix pourraient corriger vers 1,1610.

Un franchissement des 1,1885 donnerait un objectif à 1,2000

Evolution des cours de l’euro dollar en données quotidiennes :

