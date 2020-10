USD/CNH : Le yuan atteint son niveau le plus haut depuis juillet 2018

Points-clés de l’article sur l’USD/CNH :

Le yuan à un plus haut de deux ans grâce à la surperformance de l’économie chinoise

L’économie chinoise est déjà au-dessus de son niveau d’avant-crise

L’ USD/CNH teste son plus bas de 2019 à 6,67

Le yuan chinois vient d’inscrire un plus haut de plus de deux ans ce matin face au dollar après que la Banque Populaire de Chine ait laissé les taux directeurs inchangés pour le sixième mois consécutif. Le taux préférentiel des prêts à un an (LPR) est resté à 3,85% après deux réductions cette année, tandis que le taux à cinq ans est resté à 4,65%.

Mais cette forte appréciation du yuan chinois n’est pas simplement due au statuquo de la BPC. Le yuan progresse constamment depuis la mi-mai grâce à une reprise économique plus forte et moins incertaine en Chine comme en témoigne le tableau ci-dessous.

Les chiffres du tableau sont pour le deuxième trimestre pour le PIB et le mois d’août pour la production industrielle et les ventes au détail, car les statistiques européennes prennent un peu plus de temps à ressortir que celles américaines et chinoises.

Toutefois, les statistiques chinoises les plus récentes sont encore meilleures que ceux du tableau. L'économie chinoise a progressé de 4,9% sur un an au troisième trimestre, soit plus rapidement que l'expansion de 3,2% du deuxième trimestre, mais moins que les prévisions de 5,2% de croissance. Malgré une croissance plus faible que prévu, certains signes montrent que l'expansion s'étend enfin à la consommation après une reprise industrielle soutenue par l'État. Les ventes au détail ont augmenté de 3,3% en septembre, ce qui est supérieur aux prévisions et constitue le chiffre le plus élevé de l'année. La production industrielle a augmenté de 6,9 %, également plus élevée que prévu et la plus forte hausse en 2020.

Finalement, au cours des neuf premiers mois de l'année, l'économie chinoise a progressé de 0,7% comparé à la même période de l’année dernière, regagnant tout le terrain perdu au premier semestre. L'industrie primaire a augmenté de 2,3 %, l'industrie secondaire de 0,9 % et le secteur des services de 0,4 %.L'augmentation de la demande mondiale d'équipements médicaux et de technologies de travail à domicile a stimulé les exportations, tandis que le soutien des pouvoirs publics, notamment l'augmentation des dépenses fiscales, les allégements fiscaux et la réduction des taux de prêt et des réserves obligatoires des banques, a également contribué à stimuler la reprise.

Cette forte reprise de l’économie chinoise est une bonne nouvelle pour le yuan, mais également l’ensemble des économies du globe, surtout si la demande intérieure progresse. Sur l’ensemble du globe, la Chine devrait contribuer à hauteur de 22% de la croissance de l’économie mondiale. A titre de comparaison, la croissance américaine compte devrait contribuer à hauteur de 10% de la croissance mondiale ces prochaines années.

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont devenues baissières à moyen et long terme depuis cet été après que l’USD/CNH a enfoncé le support à 6,84 qui permet avec la résistance à 7,20 de former une figure de retournement baissière en « double top » avec comme objectif théorique de baisse 6,50.

Actuellement, nous pouvons observer l’USD/CNH tester un support majeur à 6,67 qui correspond au plus bas de 2019. La réaction du taux de change à ce niveau de prix sera à surveiller, car bien que les fondamentaux soient en faveur du yuan chinois, un retournement haussier n’est pas impossible.

En cas de clôture en dessous de ce seuil sur l’unité de temps hebdomadaire, les perspectives baissières seraient renforcées.

Graphique hebdomadaire du cours de l’USD/CNH réalisé sur TradingView :

