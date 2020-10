AUD/USD, NZD/USD : point sur les devises océaniques contre dollar

Points clés de l’article :

AUD/USD : Accès de faiblesse pour le dollar australien

La hausse des tensions entre l’Australie et la Chine et les anticipations à la hausse d’un nouveau stimulus de la banque centrale Australienne, la RBA, lors de la prochaine réunion sont une combinaison très négative pour le dollar australien. La question est de savoir si l’interdiction chinoise d’importer du charbon Australien est due aux tensions et peut être étendue à d’autres matières premières ou si elle était déjà programmée. En ce qui concerne la politique monétaire, le gouverneur Lowe a évoqué l’extension du programme de rachats d’obligations sur des maturités plus longues, et il est donc possible que la prochaine réunion de la banque le 3 novembre débouche sur cette mesure. Le 10 ans Australien est tombé sous les 75 points de base pour la première fois depuis Avril suite à cette déclaration réduisant l’attrait des obligations d’état libellées dans cette devise . Le dollar australien reste vulnérable à une réduction de l’appétit pour le risque.

Le dollar Australien a interrompu sa hausse en Septembre et est entré en consolidation avec un point bas à 0,7027, niveau qui avait servi de résistance et qui devient support selon le principe de polarité. L’Aussie est bloqué à la hausse par une oblique baissière qu’il devra franchir pour annuler cet accès de faiblesse. De plus les moyennes mobiles à 13 et 34 jours sont orientés à la baisse. La consolidation se transformerait en vague de baisse en cas de cassure du support à 0,7027 vers le dernier support à 0,6808 qui se double avec la moyenne mobile à 200 jours.

Evolution des cours du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes:

NZD/USD : Stabilité malgré les élections

Les élections qui ont lieu demain en Nouvelles Zélande ne devrait pas avoir d’impact majeur sur le dollar néozélandais. La principale question est de savoir si le parti travailliste obtiendra une majorité. L’orientation de la politique monétaire de la part de la banque centrale de plus en plus expansionniste n’en sera pas changée. La publication des chiffres de l’inflation cette semaine pourrait juste retarder la mise en place de nouvelles mesures.

Le dollar néozélandais évolue sans tendance dans une large bande entre 0,6800 et à,6530. Une résistance intermédiaire définie par les plus hauts d’Octobre se situe sur le niveau de 0,6675.

Evolution des cours du dollar néozélandais contre dollar américain en données quotidiennes :

