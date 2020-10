EUR/USD : L’euro résiste à la deuxième vague de Covid

Points clés de l’article :

La 2eme vague de covid fragilise l’euro

L'indice dollar a atteint jeudi son plus haut niveau depuis une semaine et demi, la vente d'actions ayant déclenché une demande de liquidités pour le dollar. L'euro dollar a atteint son plus bas niveau en deux semaines, les rendements des obligations allemandes ayant chuté après que certaines villes européennes aient annoncé des restrictions liées à Covid

Les inquiétudes concernant la croissance économique ont pesé sur la devise européenne en raison de la crainte que la recrudescence des infections au Covid n'entraîne des blocages en Europe qui feront dérailler la reprise économique. La France a imposé jeudi un couvre-feu dans 9 de ses plus grandes villes entre 21 heures et 6 heures du matin pendant quatre semaines à partir de samedi, et les Londoniens seront interdits de se rassembler à leur domicile. Par ailleurs, l'Autriche a enregistré un record de 1 552 nouvelles infections à Covid jeudi, et la Pologne a fait état d'un record de 8 099 nouvelles infections.

Les inquiétudes concernant la croissance de la zone euro ont également entraîné une baisse des rendements des obligations allemandes jeudi, ce qui a affaibli le différentiel de taux d'intérêt entre l’euro et le dollar. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis 7 mois, soit -0,637%. Jeudi, les commentaires de la présidente de la BCE, Mme Lagarde, ont été négatifs pour le taux de change de l’euro lorsqu'elle a déclaré qu'il était crucial de "ne pas retirer" le soutien apportée par la politique monétaire accommodante prématurément.

L’euro contre dollar est sur le point de casser le bas du nuage Ichimoku, ce qui pourrait déclencher un test du support à 1,1612. L’apparition d’une bougie haussière sur ce niveau validerait le scénario d’une consolidation horizontale qui semble être la plus probable.

Pour jouer le rebond sur ce niveau après une figure de retournement, on peut s’intéresser à un turbo call avec un KO à 1,123765 et un effet de levier de 26. Le stop de protection se place sous 1,1500.

Une cassure des 1,1612 serait négative et donnerait comme objectif le retracement de 38,2% de la hausse de Mai/Aout et au-delà le noyau autour des 1,1370/1,1400, composé par le retracement de 50% , la tenkan hebdomadaire et la moyenne mobile à 200 jours qui devrait contenir l’éventuelle chute de la devise européenne.

Pour accompagner la baisse, un turbo short avec un ko à 1,214167, effet de levier de 27 conviendra. Le stop de protection se place à 1,1860.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

