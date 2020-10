EUR/JPY, GBP/JPY : L’aversion pour le risque favorise le yen

Points clés de l’article :

Le changement de sentiment ravive l’appétit pour le yen

Euro contre yen : échec sur le nuage

Livre contre yen : Biais baissier sous le nuage et la tenkan hebdomadaire

Le Yen accélère à la hausse et retrouve son rôle d’actif refuge avec la chute des actions et une série de nouvelles décevantes pour les investisseurs.

Les actions mondiales ont chuté jeudi alors que les espoirs se sont évanouis sur un accord pour une nouvelle aide économique avant l'élection présidentielle du 3 novembre et que les pays européens ont imposé de nouvelles restrictions pour contenir la pandémie.

Le sentiment du marché a commencé à s'assombrir mercredi après que le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin ait déclaré que les dirigeants du Congrès et lui-même étaient "très éloignés" sur la question d'une nouvelle aide pour l'économie américaine. Les dépenses de consommation, principal moteur de l'économie américaine, ont diminué après l'expiration des allocations de chômage.

Le nombre d'Américains demandant des allocations de chômage a augmenté la semaine dernière pour atteindre 898 000, un chiffre historiquement élevé et la preuve que les licenciements restent un obstacle à la reprise de l'économie. Le rapport de jeudi du ministère du travail montre que le marché de l'emploi reste fragile, et il coïncide avec d'autres données récentes qui ont signalé un ralentissement des embauches.

On craint de plus en plus que l'Europe n'ait plus aucune chance de contrôler une résurgence de l'épidémie de coronavirus, les infections atteignant des records quotidiens en Allemagne, en République tchèque, en Italie et en Pologne. La France a imposé un couvre-feu à 21 heures dans plusieurs de ses grandes villes et les Londoniens sont confrontés à de nouvelles restrictions de voyage, les gouvernements prenant des mesures de plus en plus sévères.

Avant cette épisode de mauvaises nouvelles, le yen était déjà soutenu. Le rapport Tenkan montre une lente reprise économique au Japon et une amélioration du sentiment économique indiquant que le pire est derrière les japonais.

Le rebond de l’euro contre yen entamé fin septembre n’a pas pu dépasser le nuage Ichimoku et la sortie par le bas avec cassure de la tenkan et kijun annonçaient une poursuite de la baisse. Un nouveau test du support à 122,60 est probable qui en cas de rupture donnerait un objectif sur la moyenne mobile à 200 jours et la tenkan hebdomadaire à 120,75.

Pour appuyer ce scénario vous pouvez acheter un turbo short avec un KO à 129,08 et un effet de levier de 21. Le stop de protection se place au-dessus de 125,10. A l’inverse si une bougie haussière apparaissait sur le support, un turbo long avec un KO de 116,53 et un effet de levier de 19 pourrait être choisi. Dans ce cas le stop de protection se situe sous le support ou la mèche basse de la bougie haussière qui se sera formée.

Evolution des cours de l'euro contre yen en données quotidiennes :

Le rebond de la livre contre yen n’a pas pu dépasser la tenkan hebdomadaire et le nuage Ichimoku journalier. L’inscription d’un pendu lundi marque un sommet descendant et indique un biais baissier.

Cet échec a provoqué un marubozu baissier mardi qui a été contenu le jour suivant par la kijun journalière. Tant que l’on reste au-dessus les cours peuvent toujours consolider horizontalement dans le nuage.

En cas de rupture, la baisse reprendrait vers le prochain support à 133,05.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

