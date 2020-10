USD/JPY : La tendance baissière reprend

Points clés de l’article :

Le yen se trouve renforcé après les déclarations du premier ministre japonais et de la Fed

Tendance baissière à court terme pour le dollar contre yen

Le dollar contre yen reprend sa baisse après les déclarations du premier ministre japonais et de plusieurs membres de la Fed.

Le ministre japonais des finances Aso a déclaré que bien que les dépenses dans les restaurants et les hôtels aient stagné, la consommation se redresse bien dans d'autres domaines. Pourtant, les dépenses des ménages japonais en août ont chuté de 6,9 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes de -6,7 % en glissement annuel. Cette déclaration a donc surpris les marchés et renforcé le yen car elle va dans le sens d’une politique monétaire moins accommodante.

A contrario, les déclarations des membres de la Fed sont toujours dovish, c’est-à-dire dans le sens d’une politique accommodante. Le président de la Fed de Chicago Evans a déclaré vendedi : "si les choses étaient un peu plus mauvaises et que la reprise était plus lente, je pense que nous suivrions le mouvement avec plus d'achats d'actifs". De plus, le président de la Fed de Richmond, M. Barkin, a déclaré que la Fed continue à faire ce qu'elle peut pour apporter son soutien et qu'elle ne trouve pas de preuves que l'assouplissement quantitatif a alimenté l'inflation.

Par ailleurs la dollar a pâti aussi la fixation de sa parité face au yuan. Le yuan a progressé de 1,42% vendredi et a atteint son plus haut niveau depuis 17 mois à 6,6932 yuans/USD. Les marchés chinois ont rouvert vendredi après avoir été fermés pendant une semaine de vacances. Le yuan s'est redressé par rapport au dollar après que la PBOC ait fixé son taux de change quotidien à 6,7796 par dollar, plus que les attentes de 6,7874 par dollar. Le yuan a également été soutenu par l'annonce vendredi que le PMI des services chinois Sep Caixin a augmenté de +0,8 à 54,8, plus fort que les attentes de 54,3.

Le dollar contre yen a repris une tendance baissière sous une oblique descendante st sous le nuage Ichimoku après avoir marqué un sommet plus bas que le précèdent à 106,12.La paire a par ailleurs formé en fin de semaine dernière une figure dite en étoile du soir , figure de retournement après une vague de rebond.

Le scénario à court terme que je privilégie est donc un retour sur la kijun sen à 105,06 et au-delà sur la zone de support entre 104 et 104,18.

Le franchissement des résistances annulerait ce scénario et permettrait à la paire de revenir sur 107,05.

Evolution des cours du dollar contre yen en données quotidiennes :

