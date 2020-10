EUR/USD : L’euro signe un plus haut de 3 semaines à 1,1830$

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’EUR/USD progresse grâce à un regain d’optimisme sur le plan de relance américain

Le cours de l’EUR/USD (euro/dollar) débute la semaine en légère baisse après avoir signé un plus haut de 3 semaines vendredi à 1,1830$ grâce à un regain d’optimisme des investisseurs sur la reprise économique et les pourparlers sur un nouveau plan de relance outre-Atlantique.

Malgré les divergences encore importantes entre le Congrès américain et la Maison-Blanche, les écarts se sont réduits suite à la proposition de l’administration Trump d’un plan de soutien de 1,8 trillion de dollars, soit 200 milliards de plus que leur précédente proposition. Néanmoins, c’est toujours 400 milliards de moins que la proposition démocrate et ces derniers ont critiqué l’absence de proposition visant à « éliminer le virus ».

Les niveaux de productions industrielles européenne, américaine et japonaise attendues

Le sentiment est également soutenu par des indicateurs économiques encourageants comme les indices PMI publiés la semaine dernière qui suggèrent une reprise économique mondiale plus rapide que les attentes actuelles.

L’attention des investisseurs devrait rester rivée cette semaine sur les négociations autour du plan de relance américain et sur l’agenda économique. Plusieurs publications majeures sont attendues ces prochains jours comme la production industrielle aux Etats-Unis, en zone euro et au Japon.

Néanmoins, le marché devrait rester relativement calme ce lundi en raison de l’absence des traders américains pour cause de jour férié aux Etats-Unis (journée de Christophe Colombe).

L’EUR/USD poursuit son rebond après avoir formé une figure de retournement

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de l’EUR/USD sont haussières depuis qu’il a formé une figure de retournement en « tasse avec anse » et qu’il est sorti par le haut de son canal baissier la semaine dernière.

Les perspectives sont haussières tant que l’EUR/USD ne corrige pas sous son récent plus bas à environ 1,17$. La prochaine résistance technique à surveiller sera le sommet de la mi-septembre vers 1,19$.

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

