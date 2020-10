Indice USD : Trump retourne le marché

Points clés de l’article :

Trump renverse la table

Le scénario d’une consolidation horizontale se met en place

Mardi, l'indice du dollar a rebondi après un creux de deux semaines et a augmenté après que les actions se soient effondrées lorsque le président Trump a annoncé la fin des discussions sur le plan de relance. Le dollar est tombé mardi dans un premier temps à son plus bas niveau depuis deux semaines, suite à des données économiques américaines plus faibles que prévu et aux commentaires de la Fed.

Les indicateurs économiques américains ont été négatifs pour le dollar après que le déficit commercial américain d'août soit sorti à -67,1 milliards de dollars plus important que les attentes de -66,2 milliards de dollars et atteint le plus haut niveau de déficit en 14 ans. De plus, les offres d'emploi d’Aout JOLTS ont chuté de -204.000 à 6,493 millions, montrant un marché du travail légèrement plus faible que les attentes de 6,500 millions.

Mardi, le président de la Fed de St Louis, M. Bullard, a tenu des propos favorables à la politique de la Fed et négatifs pour le dollar en déclarant qu'il ne voyait pas la Fed changer d'orientation de sa politique monétaire jusqu'en 2021.

Mais la sortie de Donald Trump a fait perdre espoi d’un accord sur un plan de relance que les investisseurs espéraient. Le dollar a effacé ses pertes et s'est renforcé mardi lorsque le président Trump a déclaré qu'il avait rejeté l'offre de relance des démocrates et a dit aux dirigeants républicains d'arrêter de négocier un plan de secours pour lutter contre la pandémie jusqu'à la fin de l'élection présidentielle de novembre. Les commentaires du président ont déclenché une vente d'actions mardi après-midi aux Etats Unis qui a stimulé la demande de liquidités libellées en dollar.

Par ailleurs aux Etats Unis, 34 états connaissent une recrudescence du virus. La pandémie actuelle de Covid est un facteur de soutien pour le dollar puisqu'elle stimule la demande de liquidités pour le dollar. Le virus Covid a maintenant infecté 35,786 millions de personnes dans le monde, avec plus de 1,050 million de décès.

L’indice dollar a mis fin à sa baisse fin Aout marquant une divergence haussière au-dessus d’une oblique mensuelle ascendante. Ila pu ainsi réintégré le nuage Ichimoku mais sans réussir à en sortir. La laggin span est elle aussi bloquée par le nuage.

La hausse d’hier vient infirmer la tendance descendante des derniers jours et les cours se retrouvent coincés entre la tenkan sen et la kijun sen.

Une consolidation horizontale pourrait se mettre en place entre le point haut de septembre à 94,79 et le point bas à 92,67.

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

