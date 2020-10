DXY : Le dollar revient tester un support avant le NFP et le taux de chômage

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar consolide en attendant le rapport sur l’emploi américain

Le DXY comprimé entre deux obliques majeures

Le billet vert a mis fin à son récent repli en attendant la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain, le fameux NFP et taux de chômage. Le consensus table sur 850 000 créations d’emplois en septembre (hors secteur agricole) et une légère baisse du taux de chômage à 8,2%. Le billet vert devrait tenter de rebondir si les statistiques sont meilleures qu’attendu et à l’inverse reprendre son repli si elles ressortent inférieures aux attentes.

Outre le rapport sur l’emploi américain, les fondamentaux sont plutôt en faveur d’un rebond du dollar en raison d’un regain d’incertitudes sur l’économie mondiale. En effet, la résurgence du coronavirus en Europe et les nouvelles mesures de certains pays européens pour tenter d’endiguer la propagation font craindre les investisseurs d’un nouveau ralentissement économique.

Les incertitudes autour du Brexit sont également un facteur ayant plutôt tendance à soutenir le billet vert. En effet, même si le Financial Times a rapporté jeudi que l'UE et le Royaume-Uni avaient trouvé un terrain d'entente sur les aides d'État, les investisseurs restent sceptiques quant à la résolution d’un accord commercial. D’autant plus que dans le même temps, la Commission européenne a entamé une procédure judiciaire contre le projet de loi britannique controversé concernant l'Irlande.

En bref, le dollar est soutenu à court terme par un regain d’incertitudes en Europe d’un point de vue sanitaire, mais également des relations entre Londres et Bruxelles. Tant que le coronavirus continue à se propager de façon exponentielle en Europe, le dollar devrait en profiter.

Graphique journalier du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le récent repli du DXY en début de semaine l’a simplement permis de réaliser son « pullback » à la ligne de cou de sa figure de retournement haussière en tête et épaules validée la semaine dernière.

Cette figure chartiste donne des perspectives haussières théoriques jusqu’à 95,50 tant que le DXY évolue au-dessus de la ligne de cou.

Notons toutefois que le DXY a reculé en début de semaine après avoir testé l’oblique baissière de moyen terme qui vient chercher les sommets depuis mars. Cette oblique est très importante pour les techniciens, car un franchissement serait un nouveau signal en faveur d’un retournement haussier.

