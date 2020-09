EUR/USD : la hausse va-t-elle reprendre ?

Points clés de l’article :

Les incertitudes politiques aux Etats Unis au centre des inquiétudes

Baissier sous la droite de polarité à 1,1755

L'indice dollar a baissé pour le deuxième jour, par crainte que le Congrès ne puisse pas adopter un nouveau projet de loi de relance avant les élections du 3 novembre, ce qui serait négatif pour l'économie américaine. L'EUR/USD a progressé après que la confiance économique de la zone euro ait augmenté pour un cinquième mois en septembre.

Les commentaires de la Fed, mardi, étaient principalement dovish pour la politique de la Fed et étaient négatifs pour le dollar. Le président de la Fed de Philadelphie, M. Harker, a déclaré qu'"il faudra plus de temps" pour que l'économie américaine se rétablisse et que l'emploi aux États-Unis ne reviendra probablement pas aux niveaux d'avant le coronavirus avant 2023. De plus, le président de la Fed de Dallas, M. Kaplan, a déclaré qu'il serait approprié de maintenir les taux d'intérêt près de zéro jusqu'à ce que l'économie soit sur la bonne voie pour atteindre un taux d'emploi et d'inflation maximum de 2 % en moyenne dans le temps, ce qui prendra jusqu'à la fin de 2022 ou "en 2023"

Difficile de tirer des conclusions sue le premier débat aux Etats Unis hier. Le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden se sont lancés des insultes et se sont interrompus à plusieurs reprises lors de leur premier débat mardi, s'attaquant à des sujets tels que le coronavirus, l'économie et leurs familles, tandis que le modérateur Chris Wallace tentait en vain de contrôler la conversation.

L’euro contre dollar s’est repris à partir de 1,1612 après sa récente baisse et revient sur une droite de polarité à 1,1755. Cette résistance ancien support est le niveau déterminant pour la suite. Tant que l’on reste au-dessous l’euro contre dollar peut poursuivre sa correction vers 1,15.

En cas de franchissement de la résistance, la dynamique haussière reprendrait vers les plus haut du mois d’Aout à 1,20

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

