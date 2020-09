EUR/GBP : La livre sterling sous pression après l’approbation du projet de loi britannique controversé

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

La Chambre basse approuve le projet de loi controversé britannique sur le marché intérieur

Les négociations commerciales reprennent dans un climat tendu

La contraction du PIB britannique au T2 a été révisée à la baisse à 19,8% contre 20,4%

L’ EUR/GBP rebondit depuis le seuil symbolique à 0,90

La Chambre basse approuve le projet de loi controversé britannique sur le marché intérieur

La livre sterling redevient sous pression depuis hier alors que les négociations commerciales entre l’Union européenne et le Royaume-Uni reprennent. Les cambistes ont mis fin au rebond de la livre sterling après que la Chambre basse du parlement britannique ait approuvé le projet de loi controversé sur le marché intérieur qui prévoit de possibles dérogations à l’accord de divorce négocié avec les Européens et ratifié par les deux parties en début d’année.

Le texte va désormais être présenté à la Chambre haute. Si approuvé, le Premier ministre Boris Johnson pourrait s’en servir comme levier dans les négociations commerciales avec l’Union européenne. Néanmoins, il ne pourra pas le ratifier sans un nouveau vote au Parlement.

Les négociations commerciales reprennent dans un climat tendu

Les négociations commerciales devraient donc continuer dans un climat tendu. Les Européens et les Britanniques ont repris les discussions mardi, mais ils ne trouvent toujours pas de compromis sur les deux principales requêtes de l’UE à savoir l’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques et les garanties du cadre législatif pour éviter toute concurrence déloyale.

Toutes ces incertitudes mettent au second plan les publications macroéconomiques britanniques. La livre sterling est en baisse face à l’euro ce matin malgré la révision à la baisse de la contraction du PIB britannique au second trimestre. La production intérieure brute du Royaume-Uni se serait repliée de 19,8% au second trimestre contre 20,4% lors de la précédente estimation.

L’EUR/GBP rebondit depuis le seuil symbolique à 0,90

Graphique 4 heures de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/GBP est en hausse depuis lundi après s’être approché de près du seuil symbolique à 0,90. Néanmoins, les perspectives restent baissières à court terme étant donné l’évolution du taux de change dans un canal baissier depuis la mi-septembre.

Actuellement en haut de ce canal, l’EUR/GBP pourrait commencer à montrer des signes de fragilité et se reprendre sa tendance baissière. Un nouveau test de 0,90 pourrait être envisageable à court terme si les négociations commerciales avancent dans le bon sens. Dans le cas contraire, la pression sur la livre sterling pourrait s’accentuer, ce qui serait bénéfique pour le rebond de l’EUR/GBP. Le taux de change en profiterait pour sortir par le haut de son canal et reviendrait probablement tester son récent plus haut à 0,9270.

L’évolution dépendra donc des progrès et de l’issue des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE. En dehors des cycles de négociations – qui doivent se terminer entre la mi-octobre et la fin octobre – les statistiques économiques européennes et britanniques devraient être les principaux catalyseurs du taux de change.

