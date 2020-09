USD/JPY, Nikkei : Les actifs japonais ont les faveurs des investisseurs

Points clés de l’article :

Les doutes politiques aux Etats Unis persistent

Le dollar yen confronté à une oblique baissière

Le Nikkei au plus haut de 2 semaines

Les doutes politiques aux Etats Unis persistent

Les doutes sur l’adoption par le Congrès adoptent une nouvelle loi de relance et l'incertitude politique à l'approche des élections du 3 novembre sont des facteurs négatifs pour le dollar. Cependant, le dollar s'est redressé de ses plus bas lundi et progressent ce matin, suite aux commentaires constructifs de la présidente de la Chambre des représentants, Pelosi, qui a déclaré lundi qu'elle pense que les démocrates et les républicains peuvent trouver un "terrain d'entente" sur un plan de relance pour lutter contre le Covid et qu'elle était optimiste sur le fait qu'un plan bipartisan pouvait conclu.

Le premier débat pour la campagne présidentielle entre Trump et Biden aura lieu ce soir.

Le dollar yen s’est maintenu lundi, car le yen s'est renforcé en raison de la hausse des rendements des obligations du gouvernement japonais. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans, JGB, a atteint un sommet de 0,023 % lundi. Les rendements obligataires ont augmenté, car le rallye des actions a réduit la demande pour la dette publique, après que l'indice Nikkei ait atteint son plus haut niveau en deux semaines aujourd'hui.

Le dollar yen confronté à une oblique baissière

Le dollar contre yen a établi une zone de support entre 104 et 104,18 sur laquelle il a rebondi. Toutefois, la tendance reste baissière sous l’oblique descendante et ce rebond tant que l’on reste au-dessous n’est qu’une respiration de la baisse. On surveillera donc une figure de retournement à son contact pour reprendre une vue baissière et un probable nouveau test du support.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Un franchissement de l’oblique permettrait d’aller vers la droite de résistance à 106,55 et d’entrer dans une phase de consolidation.

Evolution du dollar contre yen en données 4H :

Le Nikkei au plus haut de 2 semaines

L’indice japonais a rejoint un plus haut de 2 semaines à 23632 mais forme une figure d’hésitation à son contact. Il lui faut donc franchir cette résistance pour poursuivre sa hausse vers 24137, plus haut de l’année. Il faut souligner que l’indice a été plus fort que les autres marchés dans les récentes turbulences.

Un échec sur ce niveau pourrait ramener les cours vers la moyenne mobile à 20 jours qui a soutenu les cours depuis Avril. Au-dessous se situe une droite de support composé par les points bas de septembre à 22600.

Evolution des cours du Nikkei en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE