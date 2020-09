GBP/USD : Un rebond qui semble limité

Points clés de l’article :

Une bonne nouvelle pour la livre vite contrariée

GBP/USD : La baisse pourrait se poursuivre sous 1,3005

Une bonne nouvelle pour la livre vite contrariée

La livre a connu ce matin sa plus forte hausse en six mois en raison des spéculations selon lesquelles le succès des négociations commerciales de Brexit cette semaine pourrait aider à protéger la Grande-Bretagne d'une rupture sans accord avec l'Union européenne.

La livre sterling a surpassé les principales devises en hausse de 1,4 % à 1,2930 USD à la mi-journée, les marchés ayant apprécié un ton plus conciliant de la part des fonctionnaires des deux parties. Certains investisseurs parient que malgré quelques tensions persistantes, le Royaume-Uni n'est pas en mesure de poursuivre une attitude agressive dans les négociations.

Mais ces nouvelles positives pour la devise britannique ont été contrariées par l’évolution de la crise sanitaire. Le gouvernement de Boris Johnson a évoqué la perspective de nouvelles règles plus strictes concernant le coronavirus à Londres et dans plusieurs régions du Royaume-Uni pour tenter de maîtriser la recrudescence de la pandémie.

Interrogée sur les informations selon lesquelles le gouvernement prévoit un "confinement social total" dans les prochaines semaines dans une grande partie du nord de l'Angleterre et potentiellement dans la capitale, la ministre de la santé Helen Whately a déclaré à la radio de la BBC qu'elle "ne l'excluait pas".

"Nous voulons contrôler le taux de Covid", a déclaré Mme Whately lundi.

Le Times a fait état de nouvelles restrictions à l'étude, notamment l'interdiction de se rassembler et la fermeture des pubs, bars et restaurants. Les nouvelles règles pourraient être imposées dès cette semaine dans le Merseyside, le nord-est de l'Angleterre et le Lancashire, avec Londres également dans le mix, selon le journal. Les écoles resteraient ouvertes, ainsi que les magasins, les usines et les bureaux où le personnel ne peut pas travailler à domicile.

GBP/USD : La baisse pourrait se poursuivre sous 1,3005

La baisse de la livre s’est arrêtée sur la zone de support autours de 1,28 dans un premier temps puis la moyenne mobile à 200 jours dans un second.

Le rebond ce matin de la livre a donc été contrariée et ne réussit pas à rejoindre le dernier sommet qui sert de résistance à 1,3005. Tant que l’on reste au-dessous la probabilité va vers une poursuite de la baisse.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur la livre Recevoir mon guide

La livre évolue dans un canal baissier qui pourrait menacer la moyenne mobile à 200 jours et enverrait la devise britannique sur 1,2480.

Pour annuler ce scénario négatif, les cours doivent franchir le canal puis le support devenu résistance à 1,3005.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE