EUR/USD : L’euro pourrait rebondir après avoir inscrit un plus bas de 2 mois

Les doutes sur l’économie européenne font chuter l’EUR/USD

Le cours de l’EUR/USD se stabilise après avoir inscrit vendredi un plus bas de deux mois, proche de 1,16$ sur fond d’incertitudes sur la reprise économique en Europe suite aux nouvelles restrictions mises en place pour tenter d’endiguer la seconde vague du coronavirus. En effet, les mesures visant à restreindre l’activité des restaurants et bars en France et au Royaume-Uni ont nettement fragilisé les perspectives sur la reprise économique. Le PMI des services de la zone euro publié la semaine dernière a renforcé ce sentiment en ressortant à un plus bas de 4 mois et en contraction.

Le dollar profite de ces incertitudes en raison de son aspect refuge, mais également parce qu’il ne fait pas face à ces incertitudes. La reprise économique ralentit, mais reste vigoureuse aux Etats-Unis.

Outre l’évolution des mesures restrictives, les nombreuses publications économiques cette semaine ne devraient pas laisser l’EUR/USD inchangé. Les rapports clés seront aux Etats-Unis l’indice PCE core, l’indice ISM manufacturier et le rapport mensuel sur l’emploi (NFP, taux de chômage, etc), en Chine le PMI manufacturier de Caixin, en zone eurole taux de chômage et au Japon la production industrielle et les ventes au détail.

Des statistiques supérieures aux attentes rassureraient les opérateurs de marché sur la reprise économique et soutiendraient l’euro. A l’inverse, des statistiques inférieures aux attentes devraient davantage fragiliser les perspectives sur la reprise économique et seraient bénéfiques pour le dollar et les autres devises refuges.

L’EUR/USD pourrait rebondir en bas de son canal

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le ratio risque/rendement est en faveur des acheteurs puisque l’EUR/USD se présente en bas de son canal baissier. Le potentiel semble relativement limité comparé au potentiel de hausse (la borne haute du canal).

Néanmoins, il sera préférable d’attendre un signal haussier comme une sortie par le haut des bandes de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures ou du franchissement du récent sommet vers 1,1694 pour se positionner à l’achat.

En attendant, l’EUR/USD pourrait continuer sa glissade est inscrire des nouveaux plus bas.

