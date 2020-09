AUD/USD : L’Aussie revient sur un support clé à 0,7025

Points clés de l’article :

Le retour des marchés en « mode risk-off » profite au dollar américain

Retour sur un niveau clé à 0,7025

Les blocages politiques aux Etats Unis et la recrudescence du virus sont revenus au centre des inquiétudes des investisseurs la semaine dernière rallumant le mode « risk off » sur les marchés, ce qui profite au dollar américain, toujours considéré comme une valeur refuge. L’absence d’accord au congrès américain sur le plan de relance entre démocrates et républicains met en danger la reprise de l’économie outre-Atlantique. La proximité de l’élection risque de différer d’autant la conclusion d’un accord.

De plus, la seconde vague de coronavirus entraîne déjà des mesures de restrictions dans de grandes métropoles européennes en Grande Bretagne, France et Espagne. Les marchés craignent que ce soit le prélude à une vague qui se répande dans le Monde.

En Australie pourtant la situation sanitaire semble s’améliorer, Le leader du deuxième plus grand État australien a annoncé la fin du couvre-feu à Melbourne plus tôt que prévu, car le rythme des nouvelles infections à coronavirus dans la ville ralentit.

Ce n'est pas suffisant pour relancer l’économie selon le Premier ministre Scott Morrison, qui plaide pour que le Premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews, supprime rapidement d'autres mesures de verrouillage mises en place il y a près de deux mois et ainsi permettre à l’ensemble du pays de retrouver une activité économique normale pour l’instant tirée par la reprise chinoise.

Le niveau des 0,7025 en 2019 et 2020 avait bloqué la hausse du dollar australien. Le franchissement de cette résistance en Juillet a permis de rejoindre une forte zone de résistance à 0,7390 atteinte en 2018 qui a provoqué des ventes. La cassure de l’oblique ascendante a interrompu la hausse et l’objectif de la rupture a été atteint.

La paire est donc revenue sur le niveau de 0,7025 qui devient support selon le principe de polarité. Ce niveau déterminera le prochain mouvement. Tant que la paire évolue au-dessus, la tendance haussière peut reprendre. Le RSI a atteint son niveau de survente et un rebond est donc envisageable. Pour confirmer une reprise il faudra que les cours dépassent 0,7085.

En cas de rupture du support, une tendance baissière de moyen terme pourrait se mettre en place avec 0,6920 comme premier support et 0,6805 comme support majeur.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

