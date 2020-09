USD/JPY : le rebond du dollar contre yen pourrait être limité

Points clés de l’article :

La situation économique penche pour une appréciation du yen

La hausse du dollar semble limitée

La situation économique penche pour une appréciation du yen

Le dollar contre yen est plus élevé ce matin et a atteint son plus haut niveau depuis une semaine. Le yen s'est affaibli après le procès-verbal de la réunion politique de juillet de la BOJ publié aujourd'hui qui a montré que les membres de la BOJ ont accepté de renforcer les mesures d'assouplissement sans hésitation si nécessaire. Mais, les gains en USD/JPY ont été limités car la vente des actions aujourd'hui a stimulé la demande de yen.

Les données économiques d'aujourd'hui ont montré que les demandes hebdomadaires de prestations de chômage aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue, ce qui a pesé sur les prix des actions et a déclenché une demande de liquidités pour le yen. Les demandes hebdomadaires initiales de chômage aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue de +4 000 à 870 000, montrant un marché du travail plus faible que les attentes d'une baisse à 840 000. De même, les demandes hebdomadaires continues ont chuté de -167 000 à 12,580 millions, montrant un marché du travail plus faible que les attentes de 12,275 millions.

La pandémie de Covid en cours est un facteur de soutien pour le yen car elle stimule la demande de valeur liquide. Le virus Covid a maintenant infecté 32,150 millions de personnes dans le monde, avec plus de 983 000 décès.

La hausse du dollar semble limitée

Le dollar contre yen a rebondi sur le support à 104,18 et revient vers l’oblique baissière actuellement sur 105,90. Tant que la paire évolue sous cette oblique la tendance reste baissière et le rebond en cours n’est donc qu’une respiration.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Si la séance clôture sur le niveau actuel de 105,40 la bougie matérialiserait un « doji » qui marquerait sans doute la fin des 3 derniers jours de hausse. La baisse reprendrait alors pour menacer le support dont la rupture serait très négative.

Pour invalider ce scénario, la paire doit s’affranchir de l’oblique baissière et rejoindre la forte résistance horizontale à 107,05.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE