GBP/JPY : La livre s’effondre sous la pression du virus

Points clés de l’article :

Vers un re confinement de Londres ?

La zone de support à 135,40 cède

Vers un re confinement de Londres ?

Le gouvernement britannique était déjà empêtré dans les négociations sur le Brexit, il fait face maintenant à nouveau au retour du virus.

Boris Johnson convoquera un cabinet de crise sur la lutte contre la résurgence du coronavirus, après que son principal conseiller scientifique ait averti que le Royaume-Uni est sur le point de connaître 50 000 nouveaux cas par jour d'ici la mi-octobre sans action urgente.

L'équipe de Boris Johnson est aux prises avec une recrudescence des infections de coronavirus qui a vu l'épidémie britannique se propager de façon exponentielle.

Le Premier ministre présidera une réunion du comité d'urgence du gouvernement, le Cobra, mardi matin, à laquelle assisteront également les dirigeants d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Il fera ensuite une déclaration à la Chambre des communes pour exposer les prochaines étapes de la réponse de son gouvernement à la pandémie, qui devrait inclure des règles plus strictes en matière de distance sociale.

Les ministres tentent de trouver un équilibre entre le contrôle de la pandémie et la nécessité d'éviter un blocage total qui étoufferait la reprise après que l'économie ait plongé dans sa plus grave récession depuis plus de 100 ans. Le risque d’un reconfinement de Londres est à prendre en compte et serait désastreux pour la fragile reprise économique.

Le comité de politique monétaire de la banque d’Angleterre a voté unanimement le maintien de sa politique inchangée mais les nouveaux risques qui apparaissent pourraient amener les membres à accentuer l’assouplissement monétaire mise en place suite au Covid. Lors de la prochaine réunion en Novembre le « quantitative easing » pourrait être augmenter de 50 billions de livre, ce qui affaiblit la monnaie.

La zone de support à 135,40 cède

La livre contre yen a cassé une zone de support dont la bas était sur 135,40 et accentue sa baisse vers le support à 131,75 point bas du mois de Juin et au-delà vers 129,30 point bas de Mai. Les cours sont aussi revenus sous la moyenne mobile à 200 jours.

Recommandé par Cedric Damestoy Telecharger nos prévisions Q3 sur le Yen Recevoir mon guide

Le RSI entre en zone de survente qui signifie un excès baissier mais en aucun cas encore un signal de retournement. La bougie rouge du jour si elle était confirmée en clôture ne plaide pas en effet pour un retour des acheteurs.

Cette orientation baissière serait invalidée en cas de réintégration de la zone qui fait office maintenant de résistance selon le principe de polarité.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE